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Smithville, TN

Nine arrested through multi-agency drug sting in Middle Tennessee

By Tony Garcia
WSMV
 3 days ago

Cover picture for the articleSMITHVILLE, Tenn. (WSMV) - Several law enforcement agencies teamed up as part of an undercover drug investigation in Middle Tennessee, resulting a number of arrests. The Tennessee Bureau of Investigation (TBI), the Dekalb...

www.wsmv.com

Comments / 39

Bob David
3d ago

GREAT JOB BY TENNESSEE LAW ENFORCEMENT ONCE AGAIN!! Keep taking out the trash!👍👍👍👍👍👏👏👏👏🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

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17
momma bear
2d ago

great job keep taking out the trash and keep our loved ones safe john Sevier center has alot of it in there too let's keep up the good work

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4
Kevin McCracken
3d ago

my hat's off to Tennessee law enforcement great job guys keep up the good work and be safe

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12
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