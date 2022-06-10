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Chicago's Stephanie Hart celebrates 20 years at Brown Sugar Bakery on the South Side

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 3 days ago

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Since the start of June, large portions of the central and eastern United States have been able to enjoy rather seasonable conditions, but, AccuWeather forecasters say, comfortable weather will be but a distant memory in the days to come. A drastic and intense warmup is on the way for a large swath of the country this week as a major atmospheric feature shifts position.
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