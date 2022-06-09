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Rushville, NE

South Dakota man arrested after shooting at Rushville Sale Barn

By News Channel Nebraska
News Channel Nebraska
 5 days ago

Cover picture for the articleSCOTTSBLUFF, Neb. -- A South Dakota man is in custody in connection to a shooting in Rushville, the Nebraska State Patrol said Thursday. NSP, along with the Sheridan County Sheriff's Office, is investigating the Wednesday evening incident. At approximately 5:25 p.m. MT,...

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#Shooting#Violent Crime#Rushville Sale Barn#The Nebraska State Patrol#Nsp#Regional West Hospital
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