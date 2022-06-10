ContributorsPublishersAdvertisers
Keystone, SD

Remembering Keystone, the lives lost during the 1972 Flood

By Bryan Womack
kotatv.com
 3 days ago

Cover picture for the articleRAPID CITY, S.D. (KOTA) -The Black Hills Flood of 1972 is recognized as one of the most destructive and devastating floods in U.S. history. According to the National Weather Service, 238 people, including five missing... were declared dead; 3,000 people were reported injured in the flood. Most of the deaths were...

www.kotatv.com

Comments / 0

Related
kotatv.com

Keystone marked 50 years as an official South Dakota town

RAPID CITY, S.D. (KOTA) -The city of Keystone marked 50 years as an official South Dakota town ... an accomplishment just one day before the flood of 1972 devastated communities across the Black Hills. Friday, the Keystone community held a parade to celebrate the historic milestone ... while also remembering...
KELOLAND TV

Hikers rescued from Black Elk Peak on Saturday

CUSTER COUNTY, S.D. (KELO) — Two hikers are safe after being injured at Black Elk Peak over the weekend. Custer County Search and Rescue says crews first responded to a report of a woman with a broken ankle on Trail 9. On their way up, other hikers told the team another woman had fallen on a stick and it went through her upper leg.
CUSTER COUNTY, SD
newscenter1.tv

Storm Damage: Philip, other communities hit hard by storms Saturday evening

PHILIP, S.D. – Severe weather crossed sections of the Black Hills Region late Saturday afternoon and evening, leaving a trail of damage starting from Butte County and the Black Hills stretching through the central portions of South Dakota. Damage reports ranged from hail reports up to 4″ in diameter...
PHILIP, SD
KELOLAND TV

The ’72 flood in film

RAPID CITY, SD (KELO) — People in the Black Hills are pausing to reflect upon a tragedy that seems unimaginable to many of us today. On June 9th, 1972, a wall of water churned through the Rapid City area, killing 238 people in what remains the worst natural disaster in South Dakota history.
RAPID CITY, SD
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Rapid City, SD
Keystone, SD
Government
City
Keystone, SD
Rapid City, SD
Government
kotatv.com

Terry Peak switches it up for the summer

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - Shredding down the mountain in January, and riding your bike downhill in June, Terry Peak is making the mountain a year-round destination. “Woohooooo” someone yells as they finish their trek down the mountain at Terry Peak. People are excited about a new place to mountain bike in the Black Hills.
SPORTS
kotatv.com

Vast Broadband becomes, bluepeak

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - On June 1, Vast Broadband became bluepeak. Current customers were notified about the transition via email and information cards. The change does not affect their current patrons. An executive with bluepeak, said that Vast was bought by a private equity company and rebranded to further...
RAPID CITY, SD
IN THIS ARTICLE
#The Black Hills Flood
kotatv.com

Severe weather to stick around until Monday

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - Severe weather expected today. Temperatures in the low to mid 80s along with dew points in the 60s will increase the chances of severe weather in our area. These storms will be able to produce large hail, damaging winds, with the possibility of isolated tornadoes. For tonight as the storms continue to move out of the area temperatures will drop into the low 60s, expect to see gusty winds and areas of patchy fog.
kotatv.com

Severe weather threat continues into tomorrow

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - The threat for severe weather in our area is back. Starting off with tonight lows will be in the mid 50s to 60s with the potential for isolated thunderstorms tonight. Hail and damaging wind are the primary threat. Heading into Sunday highs will be in...
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
Politics
NewsBreak
NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Butte, Custer, Haakon, Harding, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-06-12 19:43:00 MDT Expires: 2022-06-12 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Custer; Haakon; Harding; Jackson; Lawrence; Meade; Pennington; Perkins; Ziebach TORNADO WATCH 350 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA CUSTER JACKSON IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, KADOKA, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, PHILIP, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BUTTE COUNTY, SD
Daily Beast

Son to Drop Lawsuit Against Family After Racism Row

The story of a Rapid City, S.D., hotel embroiled in racial tension took a bizarre twist this week, followed by another one on Saturday. The Grand Gateway Hotel became the center of drama in March when the owner issued a racist tweet following a murder at the hotel. That led to ongoing protests at the hotel, and criticism from local officials.
RAPID CITY, SD
thevalleyexpress.com

50 Years Later: Remembering the Guardsmen Lost in the Rapid City Flood

Today marks five decades since the Rapid City flood took 238 lives on June 9, 1972. Its anniversary is a grim reminder of the worst natural disaster in South Dakota history in terms of death toll. It is also a reminder of the heroes who risked their lives and those who gave their lives to rescue others. At the time, it was estimated over 1000 people were saved.
RAPID CITY, SD
kotatv.com

Feeding South Dakota extends Backpack program into the Summer

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - During the school year Feeding South Dakota fills bags of food for kids in school, known as the Backpack Program, but even though the summer is over, kids still need secure access to food. So, with a few changes, the Backpack program is extended into the summer at spots across Rapid City.
RAPID CITY, SD
redlakenationnews.com

$1.1B beef plant - largest in U.S. - planned for South Dakota

A fifth-generation cattle rancher and consultant plans to build the country's largest beef plant in South Dakota with capacity to slaughter 8,000 head of cattle a day. The $1.1 billion project could help address the Biden administration's concerns about rising food prices and a lack of competition in the meat sector, though it would not be running until at least 2026.
AGRICULTURE
kotatv.com

CASA supporting more area children through playhouse fundraiser

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - The life of a child is something that should be filled with fun and carefree adventure but for some children, abuse and neglect derail those expectations. In an already stressful and frightening situation, children need someone to advocate for them, that’s where CASA comes in....
RAPID CITY, SD
klkntv.com

South Dakota man arrested in shooting in Nebraska Panhandle

LINCOLN, Neb. (KLKN) – A South Dakota man was arrested Wednesday in connection to a shooting in Rushville, a small town in the Nebraska Panhandle. Around 5:25 p.m. Mountain time, the Nebraska State Patrol and the Sheridan County Sheriff’s Office responded to a shooting at the Rushville Sale Barn.
RUSHVILLE, NE

Comments / 0

Community Policy