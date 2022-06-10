Remembering Keystone, the lives lost during the 1972 Flood

Effective: 2022-06-12 19:43:00 MDT Expires: 2022-06-12 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Custer; Haakon; Harding; Jackson; Lawrence; Meade; Pennington; Perkins; Ziebach TORNADO WATCH 350 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA CUSTER JACKSON IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, KADOKA, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, PHILIP, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
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