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Carroll County, MO

Flood Warning issued for Carroll, Chariton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-10 18:00:00 CDT Expires: 2022-06-12 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Carroll; Chariton The Flood Warning continues for the...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-06-12 09:59:00 CDT Expires: 2022-06-12 10:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Buchanan; Platte The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Doniphan County in northeastern Kansas North central Leavenworth County in northeastern Kansas Atchison County in northeastern Kansas Southwestern Buchanan County in northwestern Missouri Northwestern Platte County in west central Missouri * Until 1045 AM CDT. * At 959 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Lancaster, or 9 miles east of Horton, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Atchison, Effingham, Rushville, Lancaster, Muscotah, Denton, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb, Severance, Farmington, Huron, Iatan, Bean Lake, Lewis And Clark Vi, Bendena, Lowemont, Cummings and Potter. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUCHANAN COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Clay, Coffey, Dickinson, Douglas, Franklin, Geary by NWS

Effective: 2022-06-11 17:30:00 CDT Expires: 2022-06-12 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Clay; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Geary; Jackson; Jefferson; Johnson; Leavenworth; Linn; Lyon; Miami; Morris; Osage; Pottawatomie; Riley; Shawnee; Wabaunsee; Washington; Wyandotte SEVERE THUNDERSTORM WATCH 346 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON CLAY COFFEY DICKINSON DOUGLAS FRANKLIN GEARY JACKSON JEFFERSON JOHNSON LEAVENWORTH LINN LYON MIAMI MORRIS OSAGE POTTAWATOMIE RILEY SHAWNEE WABAUNSEE WASHINGTON WYANDOTTE
ANDERSON COUNTY, KS

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