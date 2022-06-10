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Butte County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Butte, Harding by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-09 18:31:00 MDT Expires: 2022-06-09 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of...

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Tornado Warning issued for Butte, Lawrence by NWS

Effective: 2022-06-12 16:14:00 MDT Expires: 2022-06-12 17:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Butte; Lawrence The National Weather Service in Rapid City has issued a * Tornado Warning for Southwestern Butte County in northwestern South Dakota Northwestern Lawrence County in west central South Dakota Northeastern Crook County in northeastern Wyoming * Until 500 PM MDT. * At 413 PM MDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 5 miles north of Hulett, or 26 miles north of Sundance, moving east at 55 mph. HAZARD...Tornado and tennis ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Alva around 420 PM MDT. Bear Lodge Campground around 430 PM MDT. Other locations in the path of this tornadic thunderstorm include Aladdin, Belle Fourche and northwestern Belle Fourche Reservoir. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN
BUTTE COUNTY, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Butte, Custer, Haakon, Harding, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-06-12 19:43:00 MDT Expires: 2022-06-12 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Custer; Haakon; Harding; Jackson; Lawrence; Meade; Pennington; Perkins; Ziebach TORNADO WATCH 350 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA CUSTER JACKSON IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, KADOKA, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, PHILIP, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BUTTE COUNTY, SD
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Severe weather to stick around until Monday

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - Severe weather expected today. Temperatures in the low to mid 80s along with dew points in the 60s will increase the chances of severe weather in our area. These storms will be able to produce large hail, damaging winds, with the possibility of isolated tornadoes. For tonight as the storms continue to move out of the area temperatures will drop into the low 60s, expect to see gusty winds and areas of patchy fog.
RAPID CITY, SD
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Storm Damage: Philip, other communities hit hard by storms Saturday evening

PHILIP, S.D. – Severe weather crossed sections of the Black Hills Region late Saturday afternoon and evening, leaving a trail of damage starting from Butte County and the Black Hills stretching through the central portions of South Dakota. Damage reports ranged from hail reports up to 4″ in diameter...
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Severe weather threat continues into tomorrow

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - The threat for severe weather in our area is back. Starting off with tonight lows will be in the mid 50s to 60s with the potential for isolated thunderstorms tonight. Hail and damaging wind are the primary threat. Heading into Sunday highs will be in...
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Bridge Deck Repairs to Begin in the Black Hills Area

RAPID CITY, S.D. – The South Dakota Department of Transportation (SDDOT) says work on U.S. Highway 16B at the Rapid Creek Bridge will begin on Wednesday, June 15, 2022. Work includes removing and replacing parts of the epoxy chip seal to help preserve the bridge deck and improve traction.
RAPID CITY, SD
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#Butte#Thunderstorm#Wind Gust#Mdt#Mph
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More Storms Tonight and Tomorrow

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - Another round of rain is expected overnight. Storms tonight will likely not be severe, but we will see more storms tomorrow afternoon, and those storms could be severe. Damaging winds and large hail will be the biggest threat. Tomorrow night and Tuesday morning we will see a brief break from the rain, before more storms are possible Tuesday afternoon. Temperatures will remain in the 60s and 70s for much of the week, but then highs will be back in the 80s by the weekend.
RAPID CITY, SD
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The ’72 flood in film

RAPID CITY, SD (KELO) — People in the Black Hills are pausing to reflect upon a tragedy that seems unimaginable to many of us today. On June 9th, 1972, a wall of water churned through the Rapid City area, killing 238 people in what remains the worst natural disaster in South Dakota history.
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A daughter remembers the family she lost in the 1972 Rapid City Flood

RAPID CITY, S.D. (KOTA) - 50 years ago, on June 9, 1972, Canyon Lake Dam burst. It unleashed a torrent of devastation onto Rapid City. But that wasn’t the only area to be affected. Before the dam burst, the massive rains caused water to rise in areas like Cleghorn...
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RAPID CITY, S.D. — West River communities came together on Saturday at The Monument for a brunch celebration of local cancer survivors. Members of the public received powerful words — all to raise awareness to the ongoing challenges survivors face. The talks focused on how priorities and life can change with a cancer diagnosis.
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