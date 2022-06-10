ContributorsPublishersAdvertisers
Harding County, SD

Special Weather Statement issued for Harding by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 09:10:00 MDT Expires: 2022-06-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Butte, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-06-12 17:06:00 MDT Expires: 2022-06-12 17:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM MDT for northwestern and west central South Dakota...and northeastern Wyoming. This is a dangerous storm. Prepare immediately for large destructive hail capable of producing significant damage. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. If on or near Belle Fourche Reservoir, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Butte; Lawrence; Meade A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM MDT FOR SOUTHERN BUTTE...WEST CENTRAL MEADE...NORTHERN LAWRENCE AND EASTERN CROOK COUNTIES At 505 PM MDT, a severe thunderstorm was located near Fruitdale, or 5 miles east of Belle Fourche, moving east at 50 mph. THIS IS A DESTRUCTIVE STORM FOR BELLE FOURCHE AND FRUITDALE. HAZARD...Baseball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be severely injured. Expect shattered windows, extensive damage to roofs, siding, and vehicles. Locations impacted include Nisland, Newell, Vale and Owl Butte. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUTTE COUNTY, SD
weather.gov

Tornado Warning issued for Butte, Lawrence by NWS

Effective: 2022-06-12 16:14:00 MDT Expires: 2022-06-12 17:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Butte; Lawrence The National Weather Service in Rapid City has issued a * Tornado Warning for Southwestern Butte County in northwestern South Dakota Northwestern Lawrence County in west central South Dakota Northeastern Crook County in northeastern Wyoming * Until 500 PM MDT. * At 413 PM MDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 5 miles north of Hulett, or 26 miles north of Sundance, moving east at 55 mph. HAZARD...Tornado and tennis ball size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Alva around 420 PM MDT. Bear Lodge Campground around 430 PM MDT. Other locations in the path of this tornadic thunderstorm include Aladdin, Belle Fourche and northwestern Belle Fourche Reservoir. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.50 IN
BUTTE COUNTY, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Butte, Custer, Haakon, Harding, Jackson, Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-06-12 19:43:00 MDT Expires: 2022-06-12 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Custer; Haakon; Harding; Jackson; Lawrence; Meade; Pennington; Perkins; Ziebach TORNADO WATCH 350 REMAINS VALID UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN SOUTHWEST SOUTH DAKOTA CUSTER JACKSON IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE PENNINGTON ZIEBACH THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, CUSTER, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, HERMOSA, HILL CITY, KADOKA, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, PHILIP, RAPID CITY, SPEARFISH, STURGIS, UNION CENTER, AND WALL. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION AND THE PINE RIDGE RESERVATION.
BUTTE COUNTY, SD

Comments / 0

Community Policy