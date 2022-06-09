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Traffic troubles ahead with Lake Tyler bridge closure

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 3 days ago

Cover picture for the articleThe project will replace a 22-foot wide...

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TxDOT’s weekly roadwork update

TYLER — TxDOT will be busy with another round of construction and maintenance work in the Tyler District this coming week. In Smith County, Tyler Maintenance will have a base failure crew on FM 15. Flaggers will control traffic. A herbicide unit will also be in various locations throughout the county. In Gregg County, Longview Maintenance will start mill and inlay with Special Crews on FM 2204 from US 259 Bypass to FM 2276. They will then move to FM 2012 from SH 31 to the Rusk County line. Click here for a complete rundown of roadwork around the district.
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Wreck reported at State Highway 155, Tyler loop intersection

TYLER, Texas (KLTV) - Tyler police and fire personnel have responded to a major crash that occurred at the intersection of State Highway 155 and Southwest Loop 323. Tyler police officers and firefighters were dispatched out to the wreck a little after 3 p.m. Friday. At this time, there is...
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#Omen#Roadwork#Traffic
Nationwide Report

Authorities reported a traffic collision in Tyler (Tyler, TX)

Authorities reported a traffic collision in Tyler (Tyler, TX)Nationwide Report. On Friday, a motor vehicle accident in Tyler led to traffic delays. As per the initial information, officers actively responded to the intersection of State Highway 155 and Southwest Loop 323 just after 3 p.m. in response to a traffic collision [...]
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East Texas authorities recover submerged vehicle from Caddo State Park lake

HARRISON COUNTY, Texas (KLTV) - On Friday, Harrison County authorities recovered a vehicle that had been submerged near the Caddo State Park boat ramp. According to a post on the Harrison County Sheriff’s Office Facebook page, HCO Dispatch received a call Wednesday about a vehicle that had been found fully submerged at the Caddo State Park boat ramp. The caller said the vehicle had been in the water a long time, but he wanted to notify authorities of what he found.
HARRISON COUNTY, TX
KETK / FOX51 News

Semi truck fire closes eastbound lane of I-20 near Kilgore

UPDATE (5:30) – One lane is now open but slow moving, police said. ____________________________ KILGORE, Texas (KETK) – A semi truck on fire is causing traffic issues on I-20 near Kilgore, according to police. Kilgore police posted a notice that eastbound lanes on I-20 at the Highway 42 exit will be closed while they extinguish […]
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Overton Community Public Water System issues boil water notice

OVERTON, Texas (KLTV) - Due to a break in a 10-inch water line on FM 850 East, the Overton Community Public Water System’s storage tank has run dry. As a result of the loss of pressure in the distribution, OCPW has issued a boil water notice for all of its customers.
OVERTON, TX
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Wake Up To Camels And More At This Upshur County Rental Cabin

When it comes to summer vacationing with the family we're looking for a uniquely incredible experience that will satisfy the entire family. We know that vacationing this year is going to be a bit more challenging because things are more expensive, especially gas. Because of that, many families are once again turning to a closer-to-home destination for their vacations.
UPSHUR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bowie, Cass, Harrison, Marion, Panola, Sabine, San Augustine by NWS

Effective: 2022-06-10 10:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 15:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bowie; Cass; Harrison; Marion; Panola; Sabine; San Augustine; Shelby SEVERE THUNDERSTORM WATCH 342 REMAINS VALID UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA LAFAYETTE MILLER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA CALDWELL GRANT JACKSON LA SALLE LINCOLN OUACHITA UNION WINN IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS BOWIE CASS HARRISON MARION PANOLA SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ATLANTA, BERNICE, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HOMER, HUGHES SPRINGS, JEFFERSON, JENA, JONESBORO, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MARTIN, MIDWAY, MINDEN, MONROE, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, PINELAND, PLEASANT HILL, QUEEN CITY, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, WINNFIELD, AND ZWOLLE.
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Cherokee County officials investigating homicide

CHEROKEE COUNTY, Texas — The Cherokee County Sheriff's Office is investigating a Sunday evening homicide. According to the CCSO, officials responded to the 8000 block of FM 855 and found one person dead. Authorities say they have two suspects being questioned at this time. This is a developing story...
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11 Fantastic Locations To View Fireworks In East Texas This July 4th

We'll be celebrating our nation's independence on Monday this year. This year will mark the 246th anniversary of the birth of our mighty nation. We'll be marking the occasion and celebrating all day and night with family and friends gathered at the house, around the pool or the lake, or in the backyard with the grills and smokers going just waiting for it to get dark so we can either set off our fireworks or watch fireworks explode hundreds of feet in the air above our heads and hear their loud explosions too.
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Demolition underway for part of old Strohs Brewery in Longview

Longview doctor accused of sexual abuse back in jail without bond. Matt Elza Hipke, 59, was booked back into the Gregg County Jail on Tuesday. Jail records show he is being held without bond. He was first arrested on Aug. 14, 2020, and posted a $500,000 bond. Tyler residents hold...
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Semi truck overturned in Rusk County

RUSK COUNTY, Texas (KETK) — A major crash was reported at the intersection of Loop 571 and FM 13 involving an overturned semi truck on Thursday afternoon, according to Rusk County Office of Emergency Management. Authorities say no further information is available at this time, but drivers should consider taking alternate routes.

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