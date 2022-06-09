ContributorsPublishersAdvertisers
Meade County, SD

Special Weather Statement issued for Southern Meade Co Plains by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 09:10:00 MDT Expires: 2022-06-09 17:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building....

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Special Weather Statement issued for Hughes, Jones, Lyman, Stanley by NWS

Effective: 2022-06-13 12:00:00 MDT Expires: 2022-06-13 02:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Hughes; Jones; Lyman; Stanley A strong thunderstorm will impact portions of northern Jones, southern Stanley, northwestern Hughes and northwestern Lyman Counties through 345 AM CDT/245 AM MDT/ At 321 AM CDT/221 AM MDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Wendte, or 20 miles southwest of Fort Pierre, moving east at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This strong thunderstorm will be near Wendte around 225 AM MDT. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
HUGHES COUNTY, SD
weather.gov

Flash Flood Warning issued for Hughes, Jones, Stanley by NWS

Effective: 2022-06-13 02:42:00 MDT Expires: 2022-06-13 08:45:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hughes; Jones; Stanley The National Weather Service in Aberdeen has issued a * Flash Flood Warning for West Central Hughes County in central South Dakota Northwestern Jones County in central South Dakota Southwestern Stanley County in central South Dakota * Until 945 AM CDT Monday /845 AM MDT Monday/. * At 342 AM CDT /242 AM MDT/, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. * Some locations that could experience flash flooding include Pierre, Fort Pierre, Wendte, Van Metre, Hayes, Bunker. Rainfall of 2 to 4 inches may have fallen over the warned area in the last couple of hours. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
HUGHES COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Butte, Haakon, Harding, Lawrence, Meade, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-06-11 20:59:00 MDT Expires: 2022-06-11 23:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Haakon; Harding; Lawrence; Meade; Perkins; Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 347 REMAINS VALID UNTIL 11 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE ZIEBACH IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CAMPBELL CROOK THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, GILLETTE, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, MOORCROFT, PHILIP, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, UNION CENTER, AND WRIGHT. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION.
BUTTE COUNTY, SD

Comments / 0

Community Policy