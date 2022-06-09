ContributorsPublishersAdvertisers
Sumner, MO

Flood Warning issued June 8 at 11:57PM CDT until June 12 at 12:49AM CDT by NWS Kansas City/Pleasant Hill MO

By National Weather Service
abc17news.com
 3 days ago

Cover picture for the article* WHAT…Moderate flooding is occurring and moderate flooding is. * WHERE…Grand River near Sumner. * WHEN…Until early Sunday morning. *...

abc17news.com

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO
KMBC.com

An Alert Day for evening thunderstorms

KANSAS CITY, Mo. — The greater kc area has patchy fog early in the day before sunshine returns. On Saturday there will be a high in the upper 80s near 90. A chance of strong storms late evening into the overnight. Saturday is an **Alert Day** due to these storms.
KANSAS CITY, MO
kshb.com

Hot, humid weather begins Sunday

KANSAS CITY, Mo. — WEATHER HEADLINES. An isolated shower is possible Sunday morning or later in the afternoon. A mid-week cold front may bring some relief, rainfall. Tonight: An isolated shower possible overnight. Wind: South 5-10. Low: 67°. Sunday: Hot and humid. Get the sunscreen out and on your...
KANSAS CITY, MO
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Kansas State
City
Sumner, MO
City
Kansas City, MO
City
Pleasant Hill, MO
KCTV 5

Buckner, Missouri, tornado confirmed as EF2

Residents on 95th Street woke up in the middle of the night Wednesday to swirling winds, loud thunder, lightning strikes even their homes rumbling and shaking. People all around Independence were busy picking up the pieces after a severe thunderstorm early Wednesday morning. Crews in Platte City, Missouri, clean up...
BUCKNER, MO
IN THIS ARTICLE
#Grand River#Flood Warning
northwestmoinfo.com

Chain Reaction Accident Near Gower Results in Injuries

GOWER, MO – Three vehicles were involved in an accident that resulted in two people being injured, one seriously, near Gower around mid-morning. The Missouri State Highway Patrol reports three vehicles were all northbound on US 169, 4 miles north of Gower. Two of the vehicles were stopped in traffic. 30 year old Macy Chadd of Cameron attempted to make a turn into a private driveway. Another vehicle, driven by 29 year old Anna Plackemeier, hit the back of another vehicle that was behind Chadd’s vehicle in traffic. 71 year old Russell Plummer of Gower was the driver of that vehicle. He received moderate injuries in the chain reaction impact. 71 year old Diana Plummer of Gower was also in his vehicle and was seriously hurt. They were both taken to Mosaic Life Care in St Joseph.
GOWER, MO
kttn.com

Cameron woman involved in three-vehicle crash in Buchanan County

A Cameron woman was involved in a three-vehicle accident in Buchanan County Friday morning, June 10th in which two Gower residents were injured. The Highway Patrol reports the driver of a sports utility vehicle, 71-year-old Russell Plummer of Gower, sustained moderate injuries, and his passenger, 70-year-old Diana Plummer of Gower, received serious injuries. The Plummers were taken by ambulance to Mosaic Life Care in Saint Joseph.
BUCHANAN COUNTY, MO
KCTV 5

Clinton Lake turns bright green, is being tested

DOUGLAS COUNTY, Kan. (KCTV) - Clinton Lake has turned bright green and further testing is going to be done in order to make sure the change in color isn’t due to harmful algae blooms. According to an official Facebook page for the lake, reports have been received that there...
LAWRENCE, KS
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
1070 KHMO-AM

This Missouri Pioneer Town Theme Park & Movie Set Could Be Yours

It looks like an old 1800's pioneer town, but it used to be a theme park and movie set in Missouri's Lake of the Ozarks. Now, it could all be yours for a price. I saw this unique place shared by MSN. It's 24025 Cumberland Gap Ave, Warsaw, Missouri which is right at the tip top of Lake of the Ozarks. Here's a snippet of how the listing on Realtor describes this place:
MISSOURI STATE
theraymorejournal.com

Prairie Road roundabout included in Missouri’s 5-year transport plan

The Missouri Department of Transportation is accepting comments on the Missouri Statewide Transportation Improvement Program until June 17. Several projects are in Cass County. A draft of the program and other related documents are available here. Comments can be submitted here, via email to STIPcomments@modot.mo.gov, by phone at 1-888-ASK-MODOT (275-6636)...
CASS COUNTY, MO
khqa.com

Two Missouri state park beaches closed to swimming

The Missouri Department of Natural Resources released its weekly beach report. The report states that the Day Use Public Beach at Harry S Truman State Park, in Warsaw is open, but exceeded the criteria for E. coli. Swimming is not recommended. Hermitage Beach at Pomme de Terre State Park in...
MISSOURI STATE
KRMS Radio

Public Comment Period For Truman Dam Extended

A public comment period for the revision of the Harry S. Truman Dam & Reservoir Master plan is being extended. According to the US Army Corps of Engineers, they have already started the process of revising the original master plan, last updated in 1988. The revision would bring the plan...
WARSAW, MO
tonyskansascity.com

Jackson County Property Tax Ressessments Threaten Exec Frank White

This morning we note a bit of bad timing for the Jackson County Executive and beloved former World Series Kansas City Royals star. AHEAD OF ELECTION SEASON, PROPERTY TAX REASSESSMENTS REMIND VOTERS OF THE EXEC'S CULPABILITY FOR DRASTIC COST INCREASES!!!. Here's an image and FIRST WORD that an insider sent...
JACKSON COUNTY, MO
kmaland.com

Missouri News Headlines Friday, June 10th, 2022

(Moberly, MO) -- A Moberly woman has now been charged with animal abuse and stealing after admitting she killed and burned a family pet. K-W-I-X radio reports that 29-year-old Brianna Lingo admitted to killing her mother’s terrier mix, watching it die, and burning its body. Court documents show Lingo had strangled her mother’s terrier mix while her mother was at work and burned it in a fire pit. When her mother got home, Lingo reportedly told her that she had made a sacrifice.
MOBERLY, MO

Comments / 0

Community Policy