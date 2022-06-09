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Community conversation to explore workforce housing

By CAROLINE LOBSINGER
Bonner County Daily Bee
 3 days ago

Cover picture for the articleSANDPOINT — Like other rural western communities, Bonner County is caught in the crosshairs of a severe housing shortage and a lack of affordable housing. A panel discussion to explore innovative solutions to the community's housing crisis is being held today. "There are many solutions for our housing...

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