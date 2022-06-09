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Bonner County, ID

County land use plan and map deserve respect

By SUSAN DRUMHELLER Contributing Writer
Bonner County Daily Bee
 3 days ago

One overarching theme that has emerged from land use decisions by the Bonner County Board of Commissioners is the assertion that the 2008 zoning designations for the county are flawed. A recent notable example was the commissioners’ decision to double the density of more than 700 acres off Rapid...

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