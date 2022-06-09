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Sandpoint, ID

Man bound over for charges

By ANNISA KEITH
Bonner County Daily Bee
 3 days ago

Cover picture for the articleSANDPOINT — A Sandpoint man has been bound over to district court for entering a residence in late May, garnering a small list of charges. Michael Anthony Luciano, 33, was bound over to First District Court after a preliminary hearing on Wednesday on charges of unlawful entry, malicious injury to property,...

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