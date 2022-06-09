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Sour Lake, TX

Hardin-Jefferson basketball camp attracts over 230 kids

12newsnow.com
 3 days ago

Cover picture for the articleSOUR LAKE, Texas — Parents all across Southeast Texas know all too well that it's hard to keep kids occupied during summer break. Luckily our area has camps in just about every single city. For example, the Hardin-Jefferson basketball camp is in full swing in Sour Lake. Over...

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#Boys Basketball#Day Camp#Hardin Jefferson
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