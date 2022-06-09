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Greensboro, NC

Southwest High holds commencement

By ENTERPRISE STAFF
High Point Enterprise
High Point Enterprise
 3 days ago
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HIGH POINT — Southwest Guilford High School held commencement ceremonies for the class of 2022 on Saturday, June 4, at the Greensboro Coliseum.

The class of 2022 are:

Katelyn Rose AbantoHollans, Asad Abbas, Leena Abdelmagid Abdalla, Mohammad Ahmad Abdelmajid, Muaz AbdulRahman, Davis Knox Abernethy, Emmanuel Geovanny Acosta, Yessenia Marie Agosto, Cesar Aguilera-Arroyo, Shahzad Ahmad;

Weam Zuheir Al Abed, Heba Hussein Al Hussein, Emma Ann Alderman, Cristian McLees Fleitas Alexander, Fatima Hussein AlHaj Kasem, Christopher Marcus Allen, Yasmeen Tamam Alloush, Tyler Noel Alonzo, Hamza Ammar Ammous, Ryan Christopher Andrews;

Chelsea Apau, Nickey Arphai, Rodrigo Adrian Arroyo Coral, Owen Tyler Asbury, Kuir Majur Atem, Mina Ahmed Ayyed, Rosaleen Nehad Baker, Kenneth Edward Banks, Damari Cordae Bass, Reynaldo Batista, JacQuese Lashawn Batts, Juliet Noel Baxter;

LaMonika LaZorria Beatty, Ainslee Maria Beato, Skye Briana Beeler, Sydney Reece Benfield, Jayden Gerel Kaysean Bethea, Marquis Tyshawn Bethea, Amal Alex Bhandari, Andrew Charles Biege, Jackson Davis Bilbro, Sydni Rose Birnbach, Anna Leigh Blacksten;

Jorge Bernardo Blanco-Reyna, Jamie Lee Blankenship, Alayna Grace Blaylock, Mustapha Bouloudene, Alyssa Jane Bowser, Kani Shaumon Bowser, Daniel Patrick Brady, Grayson Thomas Brinkley, Katelynne Grace Brooks, Malina Reece Brown, Dean Owen Bryant;

Tristan Danielle Burnham, Damari Jakel Maliq Burris, Kelsey Faith Busick, Christian Byiringiro, Kaitlyn Dee Cable, Alexis Camacho-Ramirez, Isaiah Jordan Canteen, Danielle Jasmine Capers, Ashley Nicole Carnegie, Jada Ann Carson, Miriam Alexandra Cash;

Jasmyne Renee Caudle, Joana Cazarin Soto, John Patrick Chaisson, Grace Covington Chambers, Samuel Addison Chandler, Katrina Raquel Chapman, Brooklyn Renee Charles, Hadi Imran Chaudhri, Hussan Ahmed Chaudhry, Talal Ahmad Chaudhry, Evan Xiaoliang Chen;

Haoran Chen, Katherine Sloane Cherry, Abigail Grace Childs, Hunter Moon Chu, Katherine Mackenzie Church, Braylon Douglas Clark, Chase Alexandria Clark, Andrew James Close, Benjamin Stanley Collson, Rachael Lea Connolly, Titiyana Keyarie Connor;

Isaiah Parrish Cooper-Brost, Anna Catherine Copley, Victoria Ann Coppa, Cristofer Cortez-Granados, Nia Lashay Cousar, Daniel Joseph Cowan, Hannah Sean Crawford, William Edward Crews, Ryan Nicole Cummings, Landon Anthony Danser, Tamya Danielle Davidson;

Faith Alanna Daye, Akilah Maitinee DeBerry, Alaja Jhane Desouza-Finch, Shailen Shyam Dhungana, Damian Anthony Diaz, Asia Bao Han Diep, Justin Patrick Doran, Cian Brinley Doyle, Mason Kenneth Drabik, Jordan D’Andre Draper, Destinie Duong, Shayne Alexandria Dupree;

Taylor Bren Dupree, Rachel Grace Eaton, Nada Tamer Elbayoumi, TaShane Shariff Elder, Broderick Nathaniel Farrell, Ayden Spencer Flanagan, Dylan Scott Flores, Erika Flores-Dominguez, Catherine Lenu Fonkwe, Jocelyn Alexia Foust, John Octavian Frazier;

Trinity Kassie Freeman, Ella Grace Fritts, Nicholas Walker Frye, Grace Elizabeth Fuller, Tynell Anthony Gallagher, Leianna Michelle Gallman, Natalia Gamdzyk, Frida Itzel Garcia, Damaris Guadalupe Garcia-Bueno, Destiny Nicole Gill, Brandon Carter Gold, Sebastian Gonzalez;

Lalayla Mahogany Goodson Romero, Benjamin Clark Gowdy, Jessica Tayli Guillen-Hernandez, Emily Janet Guin, Austin Grant Hagler, Madison Ray Hagler, Olivia Kaye Hagler, Aja Monet Hairston, Carrington Kennedy Hairston, Magen Symone Hampton, Nicolas Alan Harvey;

Sofiyah Ossama Attia Hashish, Kenan Javon Hayes, Parker John William Hayes;

Emma Nicole Haynes, Erik Trevon Hedgebeth, Christen Aerial Heilig, Kaylyn Michelle Hennington, Emily Hernandez, Angela Hernandez-Salazar, Cecelia Jean Hewston, Avery Adelaide Higgins, Ellie Chase Hilemn, Cooper Monk Holbrook, Ava Phoenix Holdaway;

Ryan Anthony Holland, Nasia Mikae Holmes, Gabriel Brandon Howard, Nadia Nevaeh Howell, Mu Do Htoo, Sophia Elizabeth Huber, Madison Marie Hudgins, Tatjana Huff, Amary’a Aldous Huggins, Jadon Tobias Hunter, Jonathan Brent Hurt, Trinity Hoang Huynh;

Joshua Ayomide Ijaola, Hailey Madeline Ingram, Jaela Marie Ingram, Nathaniel Raymond Ivey, Samuel William Ivey, Kaleb Maurice Johnson, Mary Kate Johnson, Teagan Rose Johnson, Chrishayla Skye Jones, Taj Alexander Jones, Tanner Michael Jones, Damiah Nashae Junious;

Katherine Michele Kabler, Rifqa Mohammed Kadhim, Tyler Jacob Kaiser, Noah Jordan Kame, Johnnie Wayne Kearse, Keyon Demond Kearse, Kyle Matthew Keeten, Iiysha Jaleen Keomany-Gill, Justin Mathew Kern, Victoria Destiny Haya Ketewa, Mishaal Khalid;

Moeen Khalid, Umer Khan, La Ni Ki, Ethan Joseph Kiernan, Kyle Isaac Kihlmire, Daniel Keunwon Kim, Ryan Wonmin Kim, Cara Elise Kiser, Samira Koirala, Rose Komusingo, Cooper Joseph Korson, Winnie Koudi, Derick Ludwig Kyere, Ali LiwaarKhudair Lami;

Micah Jamar Lamour, Keaton William Lane, Kenneth Minh Hieu Le, Michael Joseph Stencel Lesser, Yazmin Alexis Ley, Michael Alexis Lopez-Urquisa, Gabrielle Kay Lyles, Walker Henry Lyon, Hala Motaz Madi, Jessica Yiling Madjd-Sadjadi, Haley Bree Mann;

Juan Jose Martins Meignen, Santiago Matallana Bonilla, Dasia Ashley-Simone McCarter, Bryson Silenta McCauley, Daniel Bernard McConico, Quintavius DaQuanye’ Deshawn McConico, Hunter Alan McCray, Jaslyn Marie McDougal, Matthew Alexander McGuire;

Shylin Earlene McKiever, Tayvien Leshawn McNair, Rylie Marie Meinecke, Madison Celeste Mejia, Campbell Heston Melton, Xavier Dean Meyer, Isaiah Malik Mickens, Alexis Louise Miller, David Daniel Miller, Kelis Reni Miller, Mariah Jade Miller, Adnan Abdi Shakur Mohamed;

Emily Audrey Moore, Jaylan Andre Moore, Rhenna Marie Moore, Tanner Alexander Moore, Asia Samone Morris, Carter Rhoads Mudri, Jonah Graydon Mull, Rylie Renee Murphy, Elijah Kade Murray, Caroline Grace Mussallem, Brandon Evans Nash, Noah Jace Neely;

Christine Mai Nguyen, Michelle Tran Nguyen, Quyen Minh Nguyen, Truong Khanh Nguyen, NiLin Ni, Jacob Nicholas Nields, Ezra Neriah Noble, Gildardo Echeverria Noyola-Echeverria, Gire Kuya Nyara, Tiir Thon-Makuei Ater Nyok, Chinechezi Chidera Odemena;

Jamie Elizabeth Oleson, Victoria Ortiz Santos, Paola Michelle Pagan-Robles, Keri Lynn Pakenham, Brice Anthony Parillo, Tyanna Ania Parker, Grace Ann Parsons, Ryan Michael Parsons, Mahi Shailesh Patel, Namasvi Chetan Patel, Preya Prashant Patel;

Ria Manish Patel, Sheel Chirag Patel, Avelyn Isabel Paulino, Raymond John Pennix, Daniel Perez Vargas, Dy’ronsha Floyd Perry, Bryanna Peterson, Seth Anthony Pettiford, Sarah Michelle Pettus, Michael Kelley Phillips, Sean Chifumo Phiri, Siobhan Tangu Phiri;

Mia Elizabeth Pitts, Ashanti Riel Plumley, Ja’Kaira Dayne Polk, Sanskriti Pradhan, Rhett Bryson Pressley, Briana Kylie Pritchard, Morgan Ashley Prochnow, Maryam Rokaya Qabaja, Jom Rahlan, Cadence Grace Rainey, Elaina Lynn Ramos, Enzo Busnello Ramos;

Nathan Cole Rathjen, Tye Daniel Rauber, Joseph Matthew Rawlings, Brandon Christopher Razik, Tayvon Rishean Reid, Abigail Grace Repko, Ashley Nicole Sanchez Reyes, Jennifer Reyes-Escalante, Braeden Jarod Ridley, Arthur Phil Ring, Kassandra Ginelle Rios;

Luis Rolando Robles Delgado, Alexander Rodriguez Bahena, Jose Angel Rodriguez Vargas, Edwin Jael Rodriguez, Trace Edward Rogers, H Sun Romah, Asa Rafe Royle-Stevens, Hannah Amelia Royle-Stevens, Ashanti Senora Rwejuna, Hussam Elhadi Saeed;

Natalia Salazar Reyes, Skarlett Daniela Santos Hernandez, Bayan Nour Saramah, Anisha Tanae Savage, Camden Jacob Saylor, Jaydin Kristine Schaefer, Kayla Louise Schaeffer, Benjamin Tanner Schwartz, Brooklynn Dania Scipio-Finley, Jaden Asaias Scott;

James Wesley Allen Scott, Nakisa Shabrang, Edward Jamar Shelton, Emmanuel Shirika, Olivia Nicole Shoemaker, Jessica Shwe, JayShaun Lamont Smallwood, Avery Grace Smith, Isaiah Kanye Smith, Joshua David Smith, Julia Elizabeth Smith, Lindsay Emma Smith;

Taylor Leigh Smith, E’mora Elizabeth-Grace Snipes, Thomas Kirubel Solomon, Joseph David Specht, Jamal Andre Spencer, Dylan Blake Stanifer, Chaeli Nicole Stasch, Nicholas Benjamin Strag, Christania Sania Stricklin, Sandra Christina Striletchi, Tara Genevieve Swaim;

Jillian Mae Talley, Summer Kayleigh Tate, Macy Birch Teer, Daniel Eric Tenney, Natalie Ann Tennyson, Enndya Madison Thames, O’maurionne Xavier Thames, Niyongabo Thierry, Caleb Curtis Thomas, Maurice Thompson, Braeden Matthew Tims, Isabella Alysa Tkatch;

Ayiana Shirley Marie Tolbert, Jonathan Ignacio Torres-Cervantez, Tyler Mitchell Tran, Madelyn Grace Tucker, Ja’Kel Toreon Turner, Eder Daniel Umanzor Carbajal, Sheyla Aracely Valle Castro, Madison Claire Vaughn, Terrence Michael Vaughn, Danyielle Candida Vazquez;

Caleigh Marie Vocke, Hafsa Waheed, Ta’Vion Marquez Washington, Tianna Marie Watts, Ryan Paul Wexler, Mary Taylor Wheatly, Grayson Wayne Whitaker, Hunter Michael Whitten, Nathaniel James Wilcox, Jiheim Lydorina Wilkes, Amani Trenyce Williams, Angelo Isaiah Williams;

Kayshaun Latrell Williams, Keyshaun Jaquell Williams, Larry Donnell Williams, Nolan Glenn Williams, Madison Dominique Wirtz, Camron Campbell Witek, Christian Charles Woodbury, Kendall Jerrod Woodhouse, D’Nya Le’Cole Wright, Noah Brandon Wright, Kaitlyn Marie Wykoff, Inaki Jose Yepez and Cristhian Antonio Zapata.

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