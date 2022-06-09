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Carroll County, MO

Flood Warning issued for Carroll, Chariton, Linn, Livingston by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-10 09:23:00 CDT Expires: 2022-06-11 16:50:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Carroll; Chariton; Linn; Livingston The Flood Warning continues...

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Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Adair, Adams, Audubon, Carroll, Cass, Clarke, Crawford, Dallas by NWS

Effective: 2022-06-11 15:35:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Carroll; Cass; Clarke; Crawford; Dallas; Decatur; Fremont; Greene; Guthrie; Harrison; Madison; Mills; Monona; Montgomery; Page; Pottawattamie; Ringgold; Shelby; Taylor; Union TORNADO WATCH 345 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON CARROLL CASS CLARKE CRAWFORD DALLAS DECATUR FREMONT GREENE GUTHRIE HARRISON MADISON MILLS MONONA MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE RINGGOLD SHELBY TAYLOR UNION
ADAIR COUNTY, IA

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