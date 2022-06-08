ContributorsPublishersAdvertisers
Murfreesboro, TN

TVA’s Fuel Cost Adjustment to cause higher summer electric bills

By Chuck Morris
WSMV
 3 days ago

Cover picture for the articleMURFREESBORO, Tenn. (WSMV) - Middle Tennessee Electric announced members can expect higher than normal bills this summer as the Tennessee Valley Authority’s Fuel Cost Adjustment charge remains up, primarily to higher natural gas prices. “As compared to last summer’s bills, we calculate the impact of the higher TVA...

www.wsmv.com

Comments / 1

Related
wkms.org

Last call: TVA wants input on Stewart County fossil fuel plant

Since the 1970s, the Tennessee Valley Authority has been burning coal just west of Nashville at its Cumberland Fossil Plant in Stewart County. The nearly 2,500-megawatt plant is the largest coal plant in the Tennessee Valley and the largest single contributor to climate change in the state. TVA plans to...
STEWART COUNTY, TN
radio7media.com

Milestone Crossed In Spring Hill Battery Plant Construction

THE COMPANIES BEHIND ONE OF THE LARGEST BUSINESS INVESTMENTS IN TENNESSEE HISTORY HIT A KEY CONSTRUCTION MILESTONE ON WEDNESDAY. ACCORDING TO THE NASHVILLE BUSINESS JOURNAL, WORKERS HOISTED THE FINAL STEEL BEAM INTO PLACE ON A 2.8 MILLION-SQUARE-FOOT BUILDING IN SPRING HILL FOR ULTIUM CELLS LLC, A JOINT VENTURE BETWEEN GENERAL MOTORS AND LG ENERGY SOLUTION. THE PROGRESS MARKED ANOTHER CHECKPOINT TOWARD THE OPENING OF A PLANT THAT WILL MAKE BATTERIES TO POWER ALL-ELECTRIC VEHICLES MADE AT THE NEIGHBORING GM FACTORY. ULTIUM EMPLOYEES ARE SET TO BEGIN MAKING LITHIUM-ION BATTERIES AT THE PLANT IN THE FOURTH QUARTER OF 2023.ULTIUM'S $2.37 BILLION INVESTMENT IS THE SECOND-LARGEST ANNOUNCED IN STATE HISTORY, BEHIND THE $5.6 BILLION THAT FORD MOTOR COMPANY ANNOUNCED LAST FALL TO CREATE ITS "BLUE OVAL CITY" ELECTRIC-VEHICLE MANUFACTURING CAMPUS BETWEEN MEMPHIS AND JACKSON. ULTIUM RECEIVED A $60 MILLION STATE GRANT IN EXCHANGE FOR THE INVESTMENT AND PLEDGE TO HIRE 1,300 WORKERS, AT AVERAGE WAGES OF $22 AN HOUR. THE COMPANY IS CURRENTLY HIRING FOR KEY POSITIONS TO EXECUTE THE SETUP AND LAUNCH OF BATTERY CELL MANUFACTURING.
SPRING HILL, TN
RELATED LOCAL CHANNELS
Local
Tennessee Business
Local
Tennessee Industry
Murfreesboro, TN
Business
City
Murfreesboro, TN
Murfreesboro, TN
Industry
smithcountyinsider.com

TDOT Awards Emergency Contract to Access, Repair Carthage Bridge Crack; Work Expected to Take a Month to Complete

NASHVILLE, Tenn. – The Tennessee Department of Transportation has awarded an emergency contract to Mid-State Construction Co., Inc. to assist in its accessing, evaluating, and repairing of a crack in the Cordell Hull bridge in Smith County. TDOT crews discovered a 24-inch-long crack in a fracture-critical member of the...
SMITH COUNTY, TN
WSMV

Nashvillians consider e-bikes as gas prices rise

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) - With gas prices approaching $5 per gallon, some Nashville drivers are getting creative. The national average gas price is now nearly $5 a gallon. AAA said prices are at $4.97 a gallon across the nation and in Tennessee prices are about $4.63. In Davidson County, prices are around $4.68.
NASHVILLE, TN
IN THIS ARTICLE
#Tva#Natural Gas Prices#Fuel Cost Adjustment#Fca
WSMV

Congress passes bill authorizing multiple Mid State water infrastructure projects

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) - The United States House of Representatives passed a new law that will authorize water infrastructure projects in Middle Tennessee. Submitted by U.S. Rep. John Rose, the bipartisan Water Resources Development Act of 2022 will authorize environmental infrastructure projects in Trousdale, Macon, and Sumner counties and the cities of Carthage and Portland. Officials said these projects would help these growing communities adapt their water infrastructure to meet the needs of increasing demand.
PORTLAND, TN
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Business
NewsBreak
Economy
NewsBreak
Industry
NewsBreak
Energy Industry
NewsBreak
Gas Price
wgnsradio.com

Average Monthly Household Cost of Bills in Murfreesboro, Smyrna, LaVergne, Tennessee

(MURFREESBORO, TENN.) - Doxo's recently released State by State Bill Pay Market report shows, among other things, that Tennessee is the #37th most expensive state for household bills. The report also found that on average, residents of Tennessee spend $1,734 per month on their 10 most common household bills, which is 13.4% lower than the national average of $2,003.
MURFREESBORO, TN
williamsonhomepage.com

TDOT announces lane closures through June 15

The Tennessee Department of Transportation has announced a variety of road construction projects through June 15 across Williamson County and Middle Tennessee. The resurfacing on Interstate 840 from near MM 8 to east of Leipers Creek Rd overpass, including removal of pavement at bridge ends and expansion joint repair. MM 18.6 – 29; daily, 6 a.m. – 6 p.m.
WILLIAMSON COUNTY, TN
ucbjournal.com

Regitko named ECD Upper Cumberland Regional Director

COOKEVILLE – Angela Regitko has been named as Tennessee Department of Economic Development (ECD) Upper Cumberland Regional Director, effective Monday, June 13. She will succeed Cody Huddleston who is moving to the private sector. “Angela was instrumental in landing Babynov to Red Boiling Springs. It was her first international...
COOKEVILLE, TN
Williamson Source

Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for May 16

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for May 16-20, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here. PriceSubdivisionAddressCityZipcode. $5,235,000Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27097 Lanceleaf DrCollege Grove37046. $4,200,000232 Public...
WILLIAMSON COUNTY, TN
Rutherford Source

Ribbon Cutting: TN Golf Station in Murfreesboro

TN Golf Station held its ribbon cutting for its new Murfreesboro location on Monday, May 23, 2022, at 1276 NW Broad St. in Murfreesboro. Come join us for unforgettable golf and multisport simulation experience with a premium beverage selection and amazing staff! Tennessee Golf Station in Murfreesboro is the place for those who love to play golf but don’t want to take the time to walk a course.
MURFREESBORO, TN
fox29.com

Wawa announces plans to expand to Tennessee in coming years

NASHVILLE, Ten - Wawa is expanding into the southern mix, after announcing a new store is slated to open in Nashville, Tennessee in 2025, the company announced in a statement released this week. With plans to grow throughout the current areas their stores serve, Wawa has already made its mark...
NASHVILLE, TN

Comments / 0

Community Policy