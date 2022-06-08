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WebXtra: Blueberry Festival has ‘enormous’ impact on Nacogdoches

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 3 days ago

Cover picture for the article“If we keep doing what we’ve been doing, we probably have about three more months to operate at the level that we are,” Tri-County Meals On Wheels President Greg Gunnels said. Smith County road near Lake Tyler set to...

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7 ON 7 KLTV 7 NEWS 10pm 6-10-22

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Mix 93.1

11 Fantastic Locations To View Fireworks In East Texas This July 4th

We'll be celebrating our nation's independence on Monday this year. This year will mark the 246th anniversary of the birth of our mighty nation. We'll be marking the occasion and celebrating all day and night with family and friends gathered at the house, around the pool or the lake, or in the backyard with the grills and smokers going just waiting for it to get dark so we can either set off our fireworks or watch fireworks explode hundreds of feet in the air above our heads and hear their loud explosions too.
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Marshall PD Active Shooter Plan

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