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Gladewater, TX

85th Gladewater Rodeo hosts competitors from across the nation

By Bob Hallmark
KLTV
 3 days ago

Cover picture for the articleGLADEWATER, Texas (KLTV) - If it’s June, that means the signature event for one East Texas city -- the rodeo!. The 85th addition of the Gladewater Roundup Rodeo began Wednesday night. Thousand-pound bull muscle being offloaded at a holding pen marked preparation for the Roundup Rodeo. Gladewater’s marquee...

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