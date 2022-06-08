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WebXtra: Blueberry Festival has ‘enormous’ impact on Nacogdoches

KTRE
 3 days ago

Cover picture for the article“If we keep doing what we’ve been doing, we probably have about three more months to operate at the level that we are,” Tri-County Meals On Wheels President Greg Gunnels said....

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Ebby Halliday acquires Tyler-based brokerage as part of East Texas expansion. A Dallas Forth-Worth leader in real estate is expanding to East Texas. Ebby Halliday recently acquired Cornerstone Brokerage, based in Tyler. The acquisition comes just months after Ebby Halliday acquired Homes & Properties Realty in Jacksonville. Updated: 5 hours...
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11 Fantastic Locations To View Fireworks In East Texas This July 4th

We'll be celebrating our nation's independence on Monday this year. This year will mark the 246th anniversary of the birth of our mighty nation. We'll be marking the occasion and celebrating all day and night with family and friends gathered at the house, around the pool or the lake, or in the backyard with the grills and smokers going just waiting for it to get dark so we can either set off our fireworks or watch fireworks explode hundreds of feet in the air above our heads and hear their loud explosions too.
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Here’s what to expect from the 38th Annual Tomato Fest

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New Hot Spot Coming to Longview, TX This Year, Have You Heard of Jaggers?

There will soon be a new place for casual dining in Longview, TX, and it looks like they're eyeing an opening date of later THIS year. Jaggers was conceived by Kent Taylor, the late founder of Texas Roadhouse. Their first two restaurants launched in Noblesville, Indiana, and Indianapolis in 2014. According to their website in '21 their burger was named the best in Indianapolis. Currently they've got three locations, and Longview will become home to the fourth.
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JW's Barbecue in Jacksonville is making waves on more than just a local level. The new barbecue joint was recently recognized in a CNN article as one of the best barbecue restaurants in East Texas. “When we opened, we had three goals: serve good food on a consistent basis, have...
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New restaurant concept Jaggers headed to Longview

TYLER, Texas — Jaggers, a new fast-casual restaurant concept from Texas Roadhouse, is expected to open in Longview by the end of this year. The franchisee, the Dallas-based Saxton Group, announced the 3,400-square-foot restaurant would be in the Northloop Plaza at West Loop 281 and Judson Road. It will be the first location for the restaurant in Texas. A company representative said the restaurant would be constructed in the restaurant's parking lot. A building permit application has not yet been filed with the city of Longview.
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