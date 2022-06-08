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Adair County, KY

Adair County Clerk’s Office: 2022 General Election Update

By News Staff
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 3 days ago

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