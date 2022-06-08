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Lone Jack, MO

Lone Jack Woman Injured in JoCo Accident

By Randy Kirby
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 3 days ago
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A Lone Jack woman was injured in a two-vehicle accident that occurred Monday evening in Johnson County. The Missouri State...

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Chain Reaction Accident Near Gower Results in Injuries

GOWER, MO – Three vehicles were involved in an accident that resulted in two people being injured, one seriously, near Gower around mid-morning. The Missouri State Highway Patrol reports three vehicles were all northbound on US 169, 4 miles north of Gower. Two of the vehicles were stopped in traffic. 30 year old Macy Chadd of Cameron attempted to make a turn into a private driveway. Another vehicle, driven by 29 year old Anna Plackemeier, hit the back of another vehicle that was behind Chadd’s vehicle in traffic. 71 year old Russell Plummer of Gower was the driver of that vehicle. He received moderate injuries in the chain reaction impact. 71 year old Diana Plummer of Gower was also in his vehicle and was seriously hurt. They were both taken to Mosaic Life Care in St Joseph.
GOWER, MO
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Missouri man dies after ejected in UTV accident

CASS COUNTY —A Missouri man died in an accident just before 2:30a.m. Saturday in Cass County. The Missouri State Highway Patrol reported a 2019 Polaris UTV driven by Derek W. Scott, 26, Strasburg, was southbound on South Shimel Road just north of East 187th Street. The UTV had a...
CASS COUNTY, MO
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Four Warsaw Residents Injured in Pettis County Crash

Four Warsaw residents were injured in a two-vehicle accident that occurred Thursday in Pettis County. The Missouri State Highway Patrol reports that a southbound 2012 Chrysler Town & Country, driven by 29-year-old Shelby G. Slaghter of Warsaw, failed to stop for a stop sign at Highway 52 and Route E at 12:10 p.m.,and struck the side of a westbound 2016 Ford F-450, driven by 44-year-old Theodore E. Palmer of Windsor.
PETTIS COUNTY, MO
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Four people taken to hospital in Independence car crash

KANSAS CITY, Mo. (KCTV) - A crash involving several vehicles in Independence has left four people hospitalized. One person was listed in critical condition and three others were in serious condition, law enforcement stated. The accident happened around 10 a.m. near the intersection of 40 Highway and Denton Road, several...
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4 injured following crash in Olathe

OLATHE, KS (KCTV) --- Four people, including a bicyclist, were injured in an accident that happened shortly after 3 p.m. on Friday afternoon in Olathe. It happened near the intersection of West 159th Street and Lennox Drive. The neighborhood is just east of Ridgeview Road. All four people who went...
OLATHE, KS
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Crews pull worker out, ending ‘trench rescue’ in Leawood

LEAWOOD, Kan. (KCTV) - What is commonly called a “trench rescue” was underway in Leawood after someone who was working became trapped. Crews went to the scene to help shortly before 3 p.m. after learning that a worker was stuck in a trench that was 10 feet deep. The dirt was up to his waist.
LEAWOOD, KS
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KC Pedestrian Struck & Killed in Jackson County

A Kansas City pedestrian was struck and killed Wednesday morning in Jackson County. The Missouri State Highway Patrol reports that 42-year-old Robert A. Gatewell of Kansas City was walking along the shoulder of Blue Ridge Boulevard, south of Truman's Market Place at 9:08 a.m., when a northbound 2009 Chrysler, driven by 48-year-old Mark Krikorian of Belton traveled onto the shoulder and struck Gatewell.
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Orrick man seriously hurt in Ray County accident involving deer

RAY COUNTY – An accident in Ray County Friday evening injured one of the vehicle's occupants. The Missouri State Highway Patrol says a vehicle driven by Timothy Thurnau, 52, was westbound on MO-210 west of Highway EE when a deer traveled across the road into its path. Although Timothy...
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Liberty Man Arrested On Six Driving Related Charges

A Liberty man was arrested early Friday morning on six charges. Troop A of the Highway Patrol reports the arrest of 33-year-old Liberty resident John R. Clifton at 2:42 A.M. today (Friday) on charges of driving while intoxicated, resisting arrest, careless and imprudent driving involving a crash, failing to yield to an emergency vehicle, not having insurance and failing to register a vehicle.
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Eldon Woman Killed in Morgan County Rollover

An Eldon woman was killed in a one-vehicle accident that occurred Monday evening in Morgan County. According to the Missouri State Highway Patrol, 27-year-old Abigail B. Yoder of Eldon was the driver of a northbound 2012 Chevy Cruze that was on Route Y, about 180 feet north of Brendel Boulevard (northeast of Rocky Mount) at 6:24 p.m., when the vehicle crossed the center line and traveled off the left side of the roadway.
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Sedalia Police Reports For June 10, 2022

This article is compiled from the Sedalia Police Department reports. Friday morning, Officers were dispatched to the Best Western State Fair Inn, 3120 South Limit Avenue, for a reported trespassing incident. The suspect was found and had a trespass warning prior to this incident. Judith Leigh Denney, 55, of Warsaw, was arrested for Trespassing in the 1st Degree. Denney was transported to the Pettis County Jail to be placed on a 24 hour hold.
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(Moberly, MO) -- A Moberly woman has now been charged with animal abuse and stealing after admitting she killed and burned a family pet. K-W-I-X radio reports that 29-year-old Brianna Lingo admitted to killing her mother’s terrier mix, watching it die, and burning its body. Court documents show Lingo had strangled her mother’s terrier mix while her mother was at work and burned it in a fire pit. When her mother got home, Lingo reportedly told her that she had made a sacrifice.
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