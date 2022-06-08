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Camden County, MO

Severe Weather Statement issued for Camden, Morgan by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-08 02:00:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Bates, Cass, Clay, Jackson, Platte, Ray by NWS

Effective: 2022-06-11 23:32:00 CDT Expires: 2022-06-12 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bates; Cass; Clay; Jackson; Platte; Ray SEVERE THUNDERSTORM WATCH 346, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY JACKSON PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, BELTON, BUTLER, EXCELSIOR SPRINGS, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, HARRISONVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, LA CYGNE, LANSING, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, LOUISBURG, MOUND CITY, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLEASANT HILL, PLEASANTON, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SHAWNEE, STANLEY, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.
BATES COUNTY, MO

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