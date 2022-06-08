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Cooper County, MO

Severe Thunderstorm Warning issued for Cooper, Pettis by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-08 03:26:00 CDT Expires: 2022-06-08 03:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Buchanan, Clinton, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 22:00:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Buchanan; Clinton; DeKalb The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Buchanan County in northwestern Missouri Clinton County in northwestern Missouri Southern DeKalb County in northwestern Missouri * Until 1030 PM CDT. * At 1000 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Plattsburg, moving southeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Plattsburg, Lathrop, Gower, Stewartsville, Trimble, Holt, Osborn, Easton and Turney. This includes Interstate 35 in Missouri between mile markers 33 and 46. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUCHANAN COUNTY, MO
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Tornado Warning issued for Buchanan, Clinton, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 21:54:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Buchanan; Clinton; DeKalb The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Tornado Warning for East central Buchanan County in northwestern Missouri Northwestern Clinton County in northwestern Missouri Southwestern DeKalb County in northwestern Missouri * Until 1030 PM CDT. * At 954 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Clarksdale, or 11 miles north of Gower, moving south at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Gower, Stewartsville and Easton. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Johnson, Leavenworth, Linn, Miami, Wyandotte by NWS

Effective: 2022-06-11 23:32:00 CDT Expires: 2022-06-12 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Johnson; Leavenworth; Linn; Miami; Wyandotte SEVERE THUNDERSTORM WATCH 346, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT, IS NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY JACKSON PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, BELTON, BUTLER, EXCELSIOR SPRINGS, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, HARRISONVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, LA CYGNE, LANSING, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LIBERTY, LOUISBURG, MOUND CITY, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLEASANT HILL, PLEASANTON, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SHAWNEE, STANLEY, WEATHERBY LAKE, AND WESTON.
JOHNSON COUNTY, KS

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