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Cooper County, MO

Severe Thunderstorm Warning issued for Cooper, Pettis by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-08 03:19:00 CDT Expires: 2022-06-08 03:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room...

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Special Weather Statement issued for Clay, Jackson by NWS

Effective: 2022-06-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-06-12 00:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 100 AM CDT for west central Missouri. Target Area: Clay; Jackson A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Clay and Jackson Counties through 1245 AM CDT At 1211 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lake Lotawana, moving southeast at 60 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Kansas City, Independence, Lee`s Summit, Blue Springs, Raytown, Liberty, Gladstone, Grandview, Grain Valley, Greenwood, North Kansas City, Sugar Creek, Lake Lotawana, Claycomo, Courtney, Lake Winnebago, Lone Jack, Lake Tapawingo, Avondale and River Bend. This includes the following highways Interstate 70 in Missouri between mile markers 6 and 26. Interstate 35 in Missouri between mile markers 9 and 11. Interstate 470 between mile markers 3 and 16. Interstate 435 between mile markers 52 and 67. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CLAY COUNTY, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO

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