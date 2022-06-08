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Real Estate Inventory Rises to its Highest Since Nov. 2020

By Source Staff
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 2 days ago
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There were 3,982 home closings reported for the month of May, according to figures provided by Greater Nashville REALTORS®. This figure is down 2 percent from the 4,063 closings reported for the same period last year. “Residential single-family home inventory grew 47 percent over the last month as...

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