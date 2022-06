Effective: 2022-06-07 14:20:00 MDT Expires: 2022-06-07 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Huerfano; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Logan; Morgan; Otero; Phillips; Prowers; Pueblo; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO HUERFANO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN LOGAN MORGAN OTERO PHILLIPS PROWERS PUEBLO SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA

DENVER, CO ・ 2 DAYS AGO