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Cookeville approves largest pay increase in city history

ucbjournal.com
 5 days ago

Cover picture for the articleCOOKEVILLE – The Cookeville City Council has approved on first reading its 2022-2023 budget which includes a 12% increase in the city’s pay scales, the largest pay increase in city history. Most city employees would receive a...

www.ucbjournal.com

Comments / 7

JJ Jones
4d ago

thats going to hurt the citizens we're probably paying for it and that's going to make things harder for us citizens plus if your not stroking someone already working for the city your an outsider and will never get a city job

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