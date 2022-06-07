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Fairfax, MO

MSA and MSMC welcome interns

farmerpublishing.com
 5 days ago

Cover picture for the articleJaycee Graves from Fairfax, Missouri, a student at MU, is interning with the Missouri Soybean Association. (Submitted photo) The Missouri Soybean Association (MSA) and Missouri Soybean Merchandising Council (MSMC) welcome three interns for the summer of 2022, Jaycee Graves, Lucy Schnitker, and Sydney Stundebeck. Jaycee Graves is from Atchison County,...

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North Iowa Outdoors: Badgers Are Tough

Badgers are tough. We’ve all probably heard of the African Honey Badger and how it doesn’t give a hoot. Well, our American Badger is just as tough and probably doesn’t care much either! Badgers are found statewide in Iowa, mostly using open country. They can be found as far east as Ohio, but the core of their range is the Great Plains States like Kansas, Nebraska, and the Dakotas. Like the beaver, badgers are one of nature’s engineers. I consider them like a bulldozer or backhoe. They can move a lot of soil quickly!
IOWA STATE
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“Poisonous Plant” spreading through southern Ill.

CARBONDALE, Ill. (KBSI) – A poisonous plant may be spreading to southeast Missouri. Poison Hemlock is the name of this deadly plant. It is not common to Missouri but is spreading through southern Illinois. Poison Hemlock is an exotic weed plant in the carrot family. The plant looks similar...
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Local Briefs: Thursday, June 9, 2022

MARYVILLE, Mo. — The Maryville Eagles Bearcat Aerie and Auxiliary No. 3669 will hold their first poker run and it will benefit the Bryan Arnold family. Registration for Saturday’s ride starts at noon. The ride is at 1 p.m from the aerie located at 29997 U.S. Highway 71, Maryville, MO 64468.
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Dinosaur Bones Found in Small Missouri Town Named Best To Visit

Who would have thought a small town in Missouri with less than 5,000 people is more famous than St. Louis, Missouri. Ste. Genevieve has been named one of the 15 Best Small Towns to Visit in 2022 by the Smithsonian Magazine which begs the question why is the Smithsonian recognizing this small town? Well, it's not for its history of being founded by the French in the 1700s or the fact it has some of the French-colonial structures still up. Nope, it has everything to do with the discovery of dinosaur bones.
MISSOURI STATE
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Witnesses wanted after Nebraska woman drowns in the Missouri River

LINCOLN, Neb. (KLKN) — Authorities are hoping to learn more about what led to the death of a Nebraska woman, after a boat sank on the Missouri River. Emma Olsen, 20, drowned after a 30-foot red and white Scarab went under on May 29. Her body wasn’t recovered until...
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#Soybean#Internship#Msa#Msmc#Mu
Des Moines Business Record

MedPharm Iowa rebrands as Bud & Mary’s Cannabis, plans expansions

Bud & Mary's Cannabis, with plans to invest more than $10 million into its existing cannabis production facility on Des Moines’ east side. The expansion will allow for a threefold increase in cannabis production for the Iowa program to meet increasing patient needs, and will add at least 20 new jobs, the company said in a release. Additionally, Bud & Mary's will launch a new cultivation and production facility in Michigan in the second half of 2022, as well as open a new dispensary in Michigan this summer. The company also plans to expand its existing Colorado production late this year. The name change reflects the Iowa-owned and -operated company’s growth in Iowa, Colorado and Michigan, while also honoring the legacy of the family-owned business. The company remains solely owned by Chris Nelson, whose family separately owns Kemin Industries, a global ingredients company based in Des Moines. R.W. "Bud" Nelson and his wife, Mary Nelson, founded Kemin in 1961. Chris Nelson said the name change was not the result of a merger or other similar transaction. Instead, the change is meant to better serve the company as it grows. Iowa's medical cannabis program has grown significantly. As of May, there are more than 10,000 registered patients, with more than 500 new medical cards being added every month. The Des Moines production facility expansion is expected to be complete in early 2023. More information about the company can be found on its new website.
DES MOINES, IA
weather.gov

Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
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Missouri Woman Awarded $5.2 Million for Getting STD in Car

You might want to sit down for this. Or, maybe you shouldn't. A Missouri woman has been awarded $5.2 million dollars from an insurance company after she apparently caught a STD from her partner's car. The Kansas City Star reported via MSN News that a woman who has not been...
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Severe Storms Strike Southeast Nebraska On Saturday

LINCOLN–(KFOR June 11)–A rapidly developing line of severe thunderstorms produced at least two confirmed tornadoes and large hail over portions of southeast Nebraska late Saturday afternoon. A tornado warning was issued for southwestern Lancaster County, central Saline County and northwestern Gage County until 5:30pm, where a confirmed tornado...
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Marches planned in six Iowa cities over proposed gun amendment

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Company, owners admit bringing over 100 unauthorized migrant workers to Missouri

ST. LOUIS — A father and son from Florida and their labor contracting company have pleaded guilty to federal charges and admitted bringing more than 100 unauthorized migrant workers to Missouri in 2018.Thirty-seven-year-old Jorge Marin-Gomez and his father, 67-year-old Jorge Marin-Perez, each pleaded guilty Thursday in U.S. District Court to a misdemeanor charge of unlawful employment of aliens. The Marin J. Corporation pleaded guilty April 28 to a felony wire fraud charge.Marin-Gomez owned the Marin J. Corporation and was in charge of applying for visas for workers from Mexico. Marin-Perez was involved in the oversight and final decision making of the application process.
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WarHorse Gaming Issued Provisional Nebraska Gaming Licenses

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Nebraska lake closed for blue-green algae

They're having a big party over in Bellevue this weekend and raising money to help the community at the same time. Washington County school janitor accused of sending explicit photos to student. Updated: 5 hours ago. A group of students went to the principal and showed a text message from...
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Traveling Group of Criminals Are Targeting Eastern Iowa

A traveling group of criminals are now targeting Eastern Iowa. Normally when I think of a traveling gang, I think of a circus group or a traveling carnival, but this is nowhere close to that. Honestly, this is just straight-up creepy. According to KCRG, they are known as a "Felony Lane Gang."
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Nebraskans Headed To D1 Midwest Basketball Showcase

Next week (June 17-18) a group of Nebraska boys basketball players will travel to Staley High School in suburban Kansas City for one of two Scholastic NCAA Division I evaluation periods. The Midwest D1 Basketball Showcase will feature 20-25 teams of players from Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma and Arkansas.
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Six Iowa State Park Beaches Post E-Coli Advisories

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