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Smith County, TN

Smith County Fair tabloid inside

By Editor
carthagecourier.com
 5 days ago

Cover picture for the articleAs the 2022 edition of the Smith County Fair-The Fair on the River nears, the annual fair tabloid is inside this week’s edition of the Courier. The annual tabloid details the schedule events and times, as well as offers event rules...

www.carthagecourier.com

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