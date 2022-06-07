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Loretto, TN

City of Loretto Board of Mayor and Aldermen Meeting

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 3 days ago

THE CITY OF LORETTO BOARD OF MAYOR AND ALDERMEN WILL MEET IN REGULAR SESSION TUESDAY, JUNE 7TH TO CONSIDER THE FOLLOWING AGENDA...

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City of Lawrenceburg Parks and Rec Seeking Qualified Applicants

THE CITY OF LAWRENCEBURG IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR THE POSITIONS OF PARKS LEAD WORK AND ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR THE PARKS AND RECREATION DEPARTMENT. APPLICATIONS AND JOB DESCRIPTIONS MAY BE PICKED UP AT THE CAREER CENTER LOCATED AT 702 MAHR AVENUE IN LAWRENCEBURG. THESE JOBS OFFER A PENSION PLAN, 13 PAID HOLIDAYS, PAID VACATION AND SICK TIME, A 401K PLAN, AND A RANGE OF GREAT INSURANCE BENEFITS. THE DEADLINE TO APPLY IS 3 PM ON WEDNESDAY. SELECTION FOR INTERVIEWS WILL FOLLOW.
LAWRENCEBURG, TN
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Giles County Board of Education Mandatory Meeting

THE GILES COUNTY BOARD OF EDUCATION WILL HOLD A MANDATORY MEETING FOR ALL OFFICERS OF LOCAL SCHOOL SUPPORT ORGANIZATIONS TUESDAY JUNE 21ST AT THE GILES COUNTY HIGH SCHOOL LIBRARY. THE MEETING IS SET TO BEGIN AT 5:30 AND IT IS IMPERATIVE THAT YOU HAVE A REPRESENTATIVE ATTEND THIS MEETING PRIOR TO CONDUCTING BUSINESS FOR 2022-2023.
GILES COUNTY, TN
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Lewis County Wins IRS Appeal

THE LEWIS COUNTY GOVERNMENT HAS WON AN APPEAL AGAINST THE INTERNAL REVENUE SERVICE. COUNTY MAYOR JONAH KELTNER ANNOUNCED THIS WEEK THAT THE COUNTY WON ITS APPEAL PROCESS AGAINST THE IRS PERTAINING TO A 2016 AGREEMENT THAT THE AGENCY HAD VERBALLY AGREED TO WAIVE PENALTIES AND INTEREST FOLLOWING THE DISCOVERY OF THE COUNTY'S FAILURE TO FULLY PAY PAYROLL TAXES. DESPITE THE ASSURANCE, THE FEDERAL GOVERNMENT PROCEEDED IN CHARGING THE COUNTY THE FEES AND EVEN PLACED A LIEN ON THE COUNTY COURTHOUSE. MAYOR KELTNER INDICATED THAT AS A RESULT OF THE COUNTY’S PAPER TRAIL ON THE ISSUE, AND INTERNAL IRS DOCUMENTS, THE US TREASURY’S OFFICE OF APPEALS RULED THAT $114,031 DOLLARS BE RETURNED TO LEWIS COUNTY. SUBTRACTING ATTORNEY FEES, THE COUNTY WILL RECOUP AROUND $95,000 DOLLARS OF THE MONEY.
LEWIS COUNTY, TN
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Wayne County Solid Waste Waives Disposal Fee Saturday

ON SATURDAY FROM 8 TO 5 THERE WILL BE NO DISPOSAL FEE ON RESIDENTAL FURNITURE AND LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION MATERIAL AT THE WAYNE COUNTY SOLID WASTE FACITY LOCATED AT 412 HOG CREEK ROAD IN WAYNESBORO. THIS IS FOR WAYNE COUNTY RESIDENTS ONLY. FEE WILL APPLY TO BUSINESSES AND TIRES.
WAYNE COUNTY, TN
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Hill Farm Announced as Century Farm Award Winner for 2022

THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND THE U-T, T-S-U EXTENSION OFFICE, ALONG WITH SEVERAL LOCAL AGRICULTURE BUSINESSES AND AGENICES, ARE SALUTING AGRICULTURE THIS WEEK AND AS A PART OF THIS SPECIAL WEEK THE HILL FARM, WAS RECOGNIZED AND HONORED WITH THE CENTURY FARM AWARD. THE HILL FARM IS RUN BY HENRY AND DEBBIE HILL. EACH YEAR A FARM IS NAMED AS A CENTURY FARM AND TO QUALIFY FOR CONSIDERATION, FARMS MUST STILL BE IN THE FAMILY AND HAVE BEEN IN CONTINUOUS OPERATION FOR AT LEAST 100 YEARS.
LAWRENCE COUNTY, TN
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Milestone Crossed In Spring Hill Battery Plant Construction

THE COMPANIES BEHIND ONE OF THE LARGEST BUSINESS INVESTMENTS IN TENNESSEE HISTORY HIT A KEY CONSTRUCTION MILESTONE ON WEDNESDAY. ACCORDING TO THE NASHVILLE BUSINESS JOURNAL, WORKERS HOISTED THE FINAL STEEL BEAM INTO PLACE ON A 2.8 MILLION-SQUARE-FOOT BUILDING IN SPRING HILL FOR ULTIUM CELLS LLC, A JOINT VENTURE BETWEEN GENERAL MOTORS AND LG ENERGY SOLUTION. THE PROGRESS MARKED ANOTHER CHECKPOINT TOWARD THE OPENING OF A PLANT THAT WILL MAKE BATTERIES TO POWER ALL-ELECTRIC VEHICLES MADE AT THE NEIGHBORING GM FACTORY. ULTIUM EMPLOYEES ARE SET TO BEGIN MAKING LITHIUM-ION BATTERIES AT THE PLANT IN THE FOURTH QUARTER OF 2023.ULTIUM'S $2.37 BILLION INVESTMENT IS THE SECOND-LARGEST ANNOUNCED IN STATE HISTORY, BEHIND THE $5.6 BILLION THAT FORD MOTOR COMPANY ANNOUNCED LAST FALL TO CREATE ITS "BLUE OVAL CITY" ELECTRIC-VEHICLE MANUFACTURING CAMPUS BETWEEN MEMPHIS AND JACKSON. ULTIUM RECEIVED A $60 MILLION STATE GRANT IN EXCHANGE FOR THE INVESTMENT AND PLEDGE TO HIRE 1,300 WORKERS, AT AVERAGE WAGES OF $22 AN HOUR. THE COMPANY IS CURRENTLY HIRING FOR KEY POSITIONS TO EXECUTE THE SETUP AND LAUNCH OF BATTERY CELL MANUFACTURING.
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Hiring Event for USPS in Columbia Today

THE UNITED STATES POSTAL SERVICE IS SEEKING QUALIFIED APPLICANTS FOR THE POSITIONS OF RURAL CARRIER ASSOCIATE AND ASSISTED RURAL CARRIER AT THE COLUMBIA POST OFFICE. A HIRING FAIR IS GOING ON NOW UNTIL 2 AT THE AMERICAN JOB CENTER LOCATED AT 119 NASHVILLE HIGHWAY SUITE 106 IN COLUMBIA. ELIGIBLE CANDICATES MUST BE 18 YEARS OF AGE OR 16 YEARS OLD WITH A HIGH SCHOOL DIPLOMA, A US CITIZEN OR PERMANENT RESIDENT, MUST HAVE A VALID DRIVER’S LICENSE AND SAFE DRIVE RECORD AND MUST PASS A CRIMINAL BACKGROUND CHECK AND DRUG SCREENING.
COLUMBIA, TN
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Meta Announces Huntsville Data Center Expansion

META, THE PARENT COMPANY OF FACEBOOK, ANNOUNCED THURSDAY THAT IT IS EXPANDING ITS HUNTSVILLE DATA CENTER. THE CALIFORNIA BASED COMPANY WILL INVEST $1.5 BILLION DOLLARS INTO THE PROJECT WHICH WILL EXPAND IT’S CAMPUS WIITH A PAIR OF NEW BUILDINGS TOTALING 3.5 MILLION SQUARE FEET. THE EXPANSION, WHICH WILL CONTINUE TO OPERATE WITH 100% RENEWABLE ENERGERY, WILL INCLUDE INVESTMENTS IN NEW WIND AND SOLAR PROJECTS AND THE CREATION OF TWO NEW STEM GRANTS FOR LOCAL SCHOOLS VALUED AT $300,000 DOLLARS. META EXPECTS AN ADDITIONAL 300 OPERATIONAL JOBS TO BE CREATED AS A PART OF THE PROJECT. THE ORIGINAL CAMPUS WAS BUILT IN 2018.
HUNTSVILLE, AL
IN THIS ARTICLE
#Mayor#Aldermen#Fiscal Year#Tax Rate#Politics Local#Thcity
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Peggy Josephine Pierce

Peggy Josephine Pierce of Pulaski passed away on June 7th, 2022 at NHC Pulaski. She was born in Giles County, TN on August 4th, 1940 and was 81 years old. Peggy was a loving sister and aunt. She was a hard worker and very talented. Peggy loved baking, crafts, collecting antiques, and glassware. In her free time, she enjoyed being with friends and going out to eat.
PULASKI, TN
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MVA in Spring Hill

SPRING HILL OFFICERS RESPONDED TO THE 2900 BLOCK OF HEARTHSIDE DRIVE TODAY TO A REPORT OF A MOTORVEHICLE ACCIDENT INVOLVING A FENCE, A PLAYHOUSE AND A HOUSE. INITIAL REPORTS INDICATE THE VEHICLE WAS TRAVELING DOWN PORT ROYAL ROAD WHEN THE YOUNG DRIVER LOST CONTROL SUBSEQUENTLY HIT THREE FENCES, AN UNOCCUPIED PLAYHOUSE AND A HOUSE. NO INJURIES WERE REPORTED.
SPRING HILL, TN
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Tammy Venice Nard Caperton

Tammy Venice Nard Caperton, 47, of Florence, AL, passed away June 8, 2022 at her home. Tammy was a loving Homemaker and a member of Bethel Grove Baptist Church. Husband: Roy Mack Caperton, Jr. Mother: Polly Ann Pigg Nard. Sons: Roy Mack Caperton III and Skyler Lee Caperton (Elizabeth) Sister:...
FLORENCE, AL
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Loretto Farmer's Market - 6/10

THE LORETTO FARMER'S MARKET WILL BE OPEN FRIDAY FROM 4:30 TO 7 AT WEATHERS PARK. VENDORS WILL BE OFFERING BLUEBERRIES, TOMATOES, SQUASH, CUCUMBERS, FRESH CUT FLOWERS, FRESH ROASTED COFFEE, HOME BAKED GOODIES AND CRAFTS.
LORETTO, TN
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Ethridge Home Lost In Late Thursday Fire

A NORTH LAWRENCE COUNTY HOME WAS LOST DURING A LATE THURSDAY NIGHT FIRE. MEMBERS OF ETHRIDGE, NEW PROSPECT, AND LAWRENCEBURG FIRE DEPARTMENTS WERE CALLED TO THE WEAKLEY LOOP PROPERTY JUST AFTER 11 PM. FIRST ARRIVING CREWS INDICATED THE HOME WAS FULLY ENGULFED IN FLAMES. FIREFIGHTERS WERE ON SCENE FOR A NUMBER OF HOUR BATTLING THE FIRE HOWEVER THE HOME AND IT'S CONTENTS SUSTAINED HEAVY DAMAGE. FIRE COMPANIES WERE JOINED ON SCENE BY MEMBERS OF BOX 50 RESPONDER SERVICES UNIT, LAWRENCE COUNTY EMS, AND THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT. NO INJURIES WERE REPORTED. THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION.
ETHRIDGE, TN
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Search Warrant in Colbert County Results in Drug Arrest

A SEARCH WARRANT IN NORTHERN ALABAMA HAS RESULTED IN A DRUG ARREST. ON WEDNESDAY, MEMBERS OF COLBERT COUNTY SHERIFF’S OFFICE, MUSCLE SHOALS POLICE DEPARTMENT, MADISON COUNTY NARCOTICS UNIT, THE DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, ALABAMA LAW ENFORCEMENT AGENCY AND RUSSELLVILLE POLICE DEPARTMENT, EXECUTED THE WARRANT AT A PROPERY ON EAST SIXTH STREET IN MUSCLE SHOALS. THE SEARCH RESULTED IN THE DISCOVERY OF 22 POUNDS OF UNCUT COCAINE AND ALMOST 2 POUNDS OF METHAMPHETAMINE IN ADDITION SCALES, PLASTIC BAGGIES, GUNS, AND $29,601 DOLLARS. THE APPROXIMATE STREET VALUE OF THE DRUGS WAS ESTIMATED AT 1.5 MILLION DOLLARS. VICTOR HERNANDEZ GARCIA WAS ARRESTED AND TRANSPORTED TO THE COLBERT COUNTY JAIL. GARCIA IS CHARGED WITH DRUG TRAFFICKING AND THE INVESTIGATION IS ONGOING.
COLBERT COUNTY, AL
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Pulaski's SunDrop Festival Is This Weekend

THE SUN DROP FESTIVAL IS THIS SATURDAY IN DOWNTOWN PULASKI FROM 2:00 PM UNTIL 10:00 PM. THE EVENT, FORMERLY THE SUMMER SOULSTICE, IS A FREE COMMUNITY FESTIVAL, HIGHLIGHTING THE UNIQUE QUALITIES OF DOWNTOWN PULASKI AND GILES COUNTY TO VISITORS AND RESIDENTS IN ORDER TO PROMOTE THE COMMUNITY AS AN EXCELLENT PLACE FOR FAMILIES AND BUSINESSES. THE SUN DROP FESTIVAL WILL PROVIDE A VARIETY OF ACTIVITIES FOR ALL AGES BY CELEBRATING THE COMMUNITY’S RICH HISTORY AND DAIRY MONTH WITH THE MILK DROP AND A SUNDROP CAKE CONTEST. THE FIRST EVER SLAMDROP THREE-POINT AND SLAM DUNK CONTEST KICKS OFF AT 2:00 WITH FINALS LATER IN THE EVENING. THE FESTICAL ALSO FEATURES THE KIDS CORNER, A MECHANICAL BULL, VIDEO GAME TRAILER, LIVE MUSIC, AND OVER 50 CRAFT AND FOOD VENDORS.
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Cindy Marie Lester

Cindy Marie Lester , age 50 of Loretto, TN passed away Tuesday, June 7, 2022 at NHC Healthcare Lawrenceburg after an extended illness. She was a native of Lawrence County,TN, and worked at Murray Ohio. Funeral Services will be held at Loretto Memorial Chapel on Friday, June 10, 2022 at 1:00 pm. Malcolm Scott will be officiating. Burial will follow in Loretto United Christian Cemetery.
LORETTO, TN
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Lawrence County Man Killed In Early June Traffic Crash

A LAWRENCE COUNTY MAN WAS KILLED IN AN EARLY JUNE TRAFFIC CRASH IN NORTH ALABAMA. SOURCES INDICATE 43-YEAR-OLD STEPHEN FULLER OF LEOMA WAS KILLED WHEN HE APPARENTLY LOST CONTROL OF THE VEHICLE HE WAS DRIVING AND CRASHED OFF THE ROADWAY. THE WRECK HAPPENED EARLY IN THE MORNING ON JUNE 2ND IN KILLEN. NO OTHER INJURIES WERE REPORTED AS A RESULT OF THE INCIDENT.
LAWRENCE COUNTY, TN
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Jack Daniel Cunningham

JACK DANIEL CUNNINGHAM, 72, OF KILLEN, PASSED AWAY JUNE 8, 2022, AT NORTH ALABAMA MEDICAL CENTER. HE WAS A MEMBER OF BOILERMAKERS LOCAL #455 SINCE 1982, A VETERAN OF THE ARMY NATIONAL GUARD AND A BAPTIST. SURVIVORS INCLUDE:. WIFE: TERESA STANLEY CUNNINGHAM. DAUGHTERS: JACLYN HOLLAND(SHANNON), TERESA NEWELL, VALERIE LITTLETON(JOSEPH) &
KILLEN, AL

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