Where Families Grow

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Arizona Biltmore Hotel Villa Unit 7154

Beautiful Arizona Biltmore Resort Villa Home - This beautifully remodeled villa is a unique oasis for the discriminating visitor who wants all the amenities of the Arizona Biltmore Resort at his or her disposal with the privacy of a private home. Two Master Suites, each with ensuite bath are on either side of the lovely large great room with dining area and kitchen with new appliances. Guests may have room service at their own expense and housekeeping is available daily or weekly. The resort offers multiple swimming pools/spas, fitness center, spa and salon and, of course, world class dining all within walking distance. Assigned parking and shuttle service available to Biltmore Fashion Park in season. Plenty of guest parking. Rent is $9500/month in high season and $7500/month in the off season months of October and November, sizzling summer rate of $6500 not including utilities applies now through September.
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2 Bedroom 1 Bath. - Cozy 2 Bedrooms & One Bathroom Apartment home with Washer & dryer! Located in Phoenix. Unit is vacant and move in ready now. Unit has a Large private fenced patio. This apartment is on a small community of 14 units. All on one level. Lots of parking space. All stainless-steel appliances, White cabinets, Hallway storage cabinets. We are centrally located nearby shopping, transportation, schools, dining and entertainment, and just 10 minutes from downtown Phoenix, Tempe or Scottsdale! Just hop on I-10, SR51, SR143 or Loop 202 to get to your leisurely designations. Call and schedule your personal tour today!
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Freshly redone Three BR + Den home won't last! - This terrific home was just redone and is sparkling clean and ready for new occupants today! Living much larger than the SF shown,it offers three bedrooms, den, two car garage, low maintenance yard and playground right around the corner. Located just off the 51, getting around town couldn't be easier! The community is not for drive-through, so really low traffic and great neighborhood feel, too! Light, bright and just gorgeous! Won't last! Rent does not include 2.3% sales tax to City of Phoenix. Applicants must have minimum 725 FICO Score and three times rent for monthly earnings. Applications can be found online at www.BLRE.us and are $20 per adult to apply.
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6125 E Indian School Rd Apt 161

Fully Furnished Apartment For Rent In Scottsdale! Move in Ready! - Cozy FULLY FURNISHED apartment that's clean and move in ready! This nice, tranquil, apartment is in a prime location behind 1 million dollar homes. Walking and biking paths are available across the street by the AZ canal and the complex is minutes away from Old Town Scottsdale and Fashion Square Mall. Flipping the lightswitch in the patio area will open up the mechanical sun shades which makes the community pool and spa just steps away! Community laundry is available but this rental boasts an all in one Washer and Dryer! Please read the ''Good to know'' list before scheduling a showing. Owner will not rent unfurnished.
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5 Bedroom 3 bath 2376 Sq ft Near ASU perfect for students - 5 Bedroom 3 bath 2376 Sq ft Near ASU perfect for students available move in 8/1/2022.
TEMPE, AZ
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2-Bedroom + 2-Bathroom + Private Patio + Community Pool - Beautiful 2-bedroom, 2-bathroom with a private, Saltillo-tiled patio. Walk into a cozy living room that leads back to the kitchen with laundry just off the kitchen for convenience. Behind the kitchen is the formal eating area with a wine refrigerator; perfect for enjoying a glass on the private patio on a warm, Arizona evening. Master bedroom has a beautiful, upgraded en-suite bathroom and roomy, walk-in closet with custom organizational units. The Chateau de Vie community includes a community pool and front yard landscaping.
SCOTTSDALE, AZ
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Great Home in a Gated Community with Split Floorplan! - MASTER BEDROOM IS DOWN, 2 BEDROOMS PLUS LOFT ARE UPSTAIRS, 2 CAR GARAGE WITH BUILT IN CABINETS AND OPENER, LIVING ROOM WITH TILE, KITCHEN AND FAMILY ROOMS HAVE TILE ALSO, BUILT IN ENTERTAINMENT CENTER AND WINDOW NOOK IN FAMILY ROOM, KITCHEN WITH ISLAND, FRIDGE,MICROWAVE,DISHWASHER AND DISPOSAL.HOME IS IN EXCELLENT SHAPE.
GLENDALE, AZ
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Beautifully Updated Brickyard Commons Condo!!! - Beautifully upgraded 2 bedroom, 2 bathroom home is centrally located in Phoenix. The unit boasts wood plank style tile flooring throughout, with carpeting in the master. The open kitchen features stainless steel appliances, built-in wine cooler, and breakfast bar. The master suite bathroom features...
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