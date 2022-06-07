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Meade County, SD

Severe Thunderstorm Warning issued for Meade by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 12:40:00 MDT Expires: 2022-06-07 13:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This storm is producing large quantities of hail. Driving through deep...

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Severe Weather Statement issued for Lawrence, Meade by NWS

Effective: 2022-06-12 17:55:00 MDT Expires: 2022-06-12 18:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM MDT for northwestern and west central South Dakota. Prepare immediately for large hail and damaging winds. People outside should move to a shelter, inside a strong building and away from windows. Target Area: Lawrence; Meade A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 615 PM MDT FOR SOUTHWESTERN MEADE AND NORTHEASTERN LAWRENCE COUNTIES At 555 PM MDT, a severe thunderstorm was located 3 miles north of Sturgis, moving east at 35 mph. HAZARD...Two inch hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. This severe storm will be near Bear Butte State Park around 605 PM MDT. This includes Interstate 90 in South Dakota between Mile Markers 23 and 35. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LAWRENCE COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Butte, Haakon, Harding, Lawrence, Meade, Perkins, Ziebach by NWS

Effective: 2022-06-11 20:59:00 MDT Expires: 2022-06-11 23:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butte; Haakon; Harding; Lawrence; Meade; Perkins; Ziebach SEVERE THUNDERSTORM WATCH 347 REMAINS VALID UNTIL 11 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHWEST SOUTH DAKOTA BUTTE HARDING PERKINS IN WEST CENTRAL SOUTH DAKOTA HAAKON LAWRENCE MEADE ZIEBACH IN WYOMING THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST WYOMING CAMPBELL CROOK THIS INCLUDES THE CITIES OF BILLSBURG, BISON, BUFFALO, DEADWOOD, DOWNTOWN BELLE FOURCHE, DUPREE, FAITH, GILLETTE, KIRLEY, LEAD, LEMMON, MILESVILLE, MOORCROFT, PHILIP, SPEARFISH, STURGIS, SUNDANCE, UNION CENTER, AND WRIGHT. THIS INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE CHEYENNE RIVER RESERVATION.
BUTTE COUNTY, SD

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