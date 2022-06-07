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Smithville, TN

City of Smithville employees to get pay raises in new budget

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 5 days ago

Cover picture for the articleCity employees will soon be getting a pay raise. The Smithville Mayor and Aldermen Monday night during their regular monthly meeting adopted on first reading a budget ordinance for the 2022-23 fiscal year which includes an 11% pay raise for all city employees. Second and final reading passage of...

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