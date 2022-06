Allen D. Nease High School celebrates Class of 2022

Cheers and applause echoed throughout the University of North Florida Arena in Jacksonville on June 1 when 779 Nease High School seniors received their diplomas.

Following is the full list of graduates.

Valedictorian: Peyton Crevasse

Salutatorian: Ranya Benchaaboune

Tyler Steven Abrams

Raham Haque Abrar

Dylan Owen Adams

Luke Taylor Adams

Mary Kathleen Adams**

McKenzie Rita Adams**

Patrick Brooks Adams**

Samuel David Adams*

Manas Adepu***

Cashel Douglas Aery

Arzeen Hiba Ahmed**

Humna Ahmed**

Erjola Ahmet

Arnav Ajay Jadav***

Brooke Leanna Albrecht**

Victoria Star Alexander

Ashley Daniele Allen**

Benjamin Kent Allgood*

Dillon Lee Alston**

Joseph Brian Altadonna

Matthew Brady Andersen**

Brady Anthony Anderson

Mya Iris Rowshan Anderson*

Parker Reed Anderson***

Zachary Edward Anderson

Daniela Margarita Androuin*

Jacob Matthew Angeles**

Liam P Angst

Zachary Anwar

Tammareeya Apinyalertwong

Payton Sidney Apple**

Claire Leila Armstrong

Elijah Arruda

Stella K Asiamah*

Anna Alysse Atkins

Audrey Lynn Ausili

Danil Avetisov*

James Aymil III

Saige Elayne Baber

Jack Marshall Bagg*

Genevieve Lynn Bahr*

Nithila Balu*

Akane Bangay*

Michaela Abigail Baptiste

Austin Bardsley

Jerica Camil Barriera-Rivera*

Sydney Mills Barrus

Brianna Jane Bartone

Jacob Paul Basil*

Grace Abigail Jeanne Baur

Daizey Grace Beatty**

Dylan Jacob Becker

Justin Farhaud Beladi

Lorelei Rose Belanger*

Ranya Wissal Benchaaboune***

Janaya Marie Benoit

Kaitlyn Marie Berger*

Annabelle Lizbeth Beringer*

Kelsey Nichole Bird

Gilbert Eugene Birdwell IV*

Katiana Cristina Blasini

Jonathan Michael Bogart

Kaitlyn Ann Boggs*

Benjamin Michael Bogle

Nicholas Aaron Bohanon**

Abhiram Reddy Bommineni***

Noah Reuben Bomser

Alexander Emerson Bone*

Gabriel Alejandro Bonilla

Zambrana Roman Georgyevich Borger

Alexis Sydney Boris*

Kari Elizabeth Boris

Jena Elizabeth Bouchard

Madison Marie Bouton**

Gerard Patrick Bowe*

Jackson Kohl Brannam*

Kyle Robert Brennock

Garyn Chase Brinkley**

Jashlynn Anneris Brito**

Nicklaus Earl Brocksmith

Devon Renae Brooker*

Samantha Ann Brooks***

Chloe Reese Broom*

Zairy Evett Broomfield*

Porter Ross Broudy

Briana Zaria Kemeisha Brown

Ethan Kilikopela Brown

Idyana Frances Taylor Brown*

Kyndall Noel Brown*

Nikolai Jacob Brown

Braden Drackett Bruch

Brysen Isaiah Bryant***

Jake William Buchen

D’Nyia Yvette Burris

Gianna Lynn Busby

Meghan Elizabeth Bush

Daphne Isabel Butler*

Lindsey Elizabeth Butler**

Hayden Buttery*

Cristian Joseph Butuceanu

Nicolae Alexandru Butuceanu

Markel Jevon Byrd

Savannah Cabral

Ashley Valentina Cailliez

Katrina Mary Cailliez*

Daniela Isabel Camacho

Eric Joshua Camacho

Matthew Ian Campbell Jr**

Magnus Samuel Carbajales

Amber Lynne Carlton

Claire Ainsley Carmichael

Christian Luis Caron

Chloe Alexis Carrender

Sophia Theresa Casatelli**

Catalina Lourdes Casillas**

Kaelin Ryan Cassidy

Alexander Joseph Catechis*

Ella Sheppard Causey

Jacob Ryan Caviness

Katherine Susanne Celentano

Juan Manuel Cervantes

Eleekae I. Chambers

Donovan Xavier Chapman*

Aydin Tyler Chasen

Carolyn Yilin Chen**

Liam Nathan Chessor

Pranathi Reddy Chinthalapani**

Bryce Logan Chisolm

Grace Avery Christoforo

Nicolas Brandon Ciardiello

Connor Michael Clark

Madison Michelle Clark

Braden Ellis Clements*

Kelsey McCaden Clements

Thomas Coccaro Reagan

Beck Cole

Trey Daniel Collica

Simril McDowell Colson***

Noah Joseph Connor *

Macey Renae Conrad

Jaden Griffith Conroy

Michael Patrick Constantine*

Cody Alexander Conte

Olivia Anne Conte

Courtney Anne Conway***

Danielle Rose Cora**

Ysabel Malie Terine Cordero*

Noah Hunter Corey

Muriel Costela-Perez*

Tyler Andrew Covell**

Hunter Franklin Coveney*

Michael Jacob Cowell*

Elizabeth Renee Cox

Sephie Lynn Craig

Donovan Conner Crane

Madison Alexandra Crawford**

Evan William Crenshaw*

Peyton Sophia Crevasse***

Shane Matthew Crist

Amanda Evelyn Crozier**

Cristian Luc Cruz

Lloyd Wayne Curtis IV

Mackenzie Alexis Daly

Jasmine Alexia Damewood*

Ireland Isabella Dannehold

Jayde Rose Dauley**

Alissa Renee Davis

Amya Kiara Davis

Lillian Faith Davis**

Wendell Stuart Davis Jr**

Cameron Alexander De La Torre*

Janely De Leon

Joel Patrick Dearie**

Caleb John Debus**

Christopher Jakob Debus*

Samuel Matthew Dec

Jordyn Elizabeth Deitsch**

Noelia Nicole DeJesus Diaz

Josh Rio Echavez Deligero**

Kristopher DeLitta

Patrick Joseph DeMarco IV**

Julio Dervishi Cruz Alan Dexter*

Adriana Isabel Diaz

Miguel Antonio Diaz

Mora Valeria Alejandra Diaz Sequera*

Daniela E Dickson

Caleb Edward Dindinger**

Joshua Esteban Dindinger***

Gavin Michael DiNenna

Dominic Martin Dixon

Isabell Renee Dizon*

Anvita Sravani Dogiparthy**

Nicole Riley Dohan

Jeffrey Michael Dougherty Jr

Troy Andrew Downs

Emma Denise Drake

William Thomas Dukes

Christopher Kenneth Dunn Jr

Aryaneel Dutta**

Jocelyn Elizabeth Eagan

Alison Barbara Eberly**

Kathryn Emily Edenfield

Eva Kirin Elliott*

Matthew Braden Endicott*

Abigail Fatin English**

Anne Elizabeth English**

Jacob Alexander Epperson

Auzzie Jeremiah Escoffery*

Kaitlyn Marie Eskuche

Gabrielle Marie Rivera Espedido*

Chance Isaah Todd Etheve

Elisha Tai

Samuel Evans

Sarah Joy Yu Evans

Tyler Isaac Evans

Nathaniel Ray Fagen*

Joseph Tyler Faranda*

Elli Ghazarian Ferro*

Allison Marie Fifield**

Daniel Fiorello

Sean Michael Fisher*

Nicholas Stuart Fleming**

Kayla M Flowers

Chelsea Nicole Flynn

Sophie Rose Ford*

Dustin Tyler Fox

Jonathan Benjamin Frank**

Anya Saige Fremed

Autumn Trinity Frey

Julia Ann Frith***

Charlotte AnnLouise Fritz*

Emma Lucille Frost

Kylee McKenzie Frye**

Ashley Marie Gabrielsen*

Elisea Anne Gallagher

Christopher Evan Galvan**

Anuraag Gandepalli*

Khush Swetal Gandhi**

Austin Philip Gardner*

Ethan Gau**

Vidhisha Gautam**

Nicholas James Gavigan*

Reese Keaton Geary

Gracie Lynn Gebbia*

Grace Mariya George*

Donovan Wilner Germain

Bam Marshall Ghazanfari

Pranita Ghimire

Kyle B Gibson**

Anthony Gierbolini Aponte

Joseph Junior Gierbolini Aponte

Caitlyn Marie Gillette

Ashton Patrick Gillis

Miracle Alexa Gilmore

Pranika Reddy Goda*

Samuel Riley Goldberg*

Taliek-Markehl Isiac Golphin

Savannah Rae Gomes*

Sydney Angelique Gomes**

Cailyn Elizabeth Goodwin

Emily Claire Goodwin

Ripley Gabrielle Gough

Emma Blythe Gouker*

Evan Ryan Graff**

Aiden Micajah Graham

Kaylee Brooke Graham

Sydnee Danielle Grantham

Ryan Naphat Gravley**

Kendall Marie Gray

Joseph Miguel Gray-Reyes

Jenavive Regan Greenawalt**

Andrew Antonio Greer Jr

Bryce Clayton Greer

Isabella Catherine Grendzinski

Isabella Marie Guenzler***

Jacob John Guillory

Connor Gustavson*

Matthew James Guzie III**

Mateo Eugenio Guzman Jr

Jody Nathaniel Guzzo

Abigail Elizabeth Hamby**

Savannah Marie Hamel***

Aveline Anne Hamilton

Zachary Michael Harmon*

Isabella Rose Harpster

Ava Jade Harris

Blake Arrington Harris*

Kailey Sayce Harris**

Rheinhardt Mahlon Harrison

Mariana Faith Hatten

Tyler Robert Heineman*

Michael Kaimana Hellyer

Cameron Joseph Helt

Chase Michael Hemingway

Colby Jay Hemingway

Dominique Isaiah Henry*

Makayla Rae Henry*

Dawson Gabriel Hernandez

Kaylee Hernandez*

Ronald James Higgins III*

Antonio Demarcus Hill

Hunter Earle Hill

Haven Bernardette Hinkle*

Astrid Li Hjort*

Keveon Daunte Hodges

Ariana Brooke Hoffman

Nicholas Paul Holden*

Madelyn Elaine Hollis*

Braden Wesley Holmes*

Conner Jason Holmes**

Mackenzie Rose Holmes*

Robert Hillhouse Holmes V

Isabella Penelope Holt

Ava Giles Homer**

Victoria Homm

Ryan Hanul Hong***

Calista Makaye Hood

Sage Isabella Hooks

Connor Austin Hopper

Amber Lee Horn**

Davyn Nicole Horn

Morgan Thomas Hovis*

Andrew Allen Howell

Olivia Jo Howell*

Miranda Jade Howley*

Ledio Hoxha

Nathan Allen Huff

Madysen Elisabeth Huffman*

Christian Blakely Hughes**

Lei Xiaoru Huot*

Isaac Charles Huster*

Wesley Logan Hutchins

Gabrielle Marie Hutson

Marlee Renee Irwin*

Ian Jager

Alexander Kenneth Jamison*

Jude Augustine Japzon*

Adithi Jayaraman*

Caitlyn Camille Jeppsen**

Tianyu Jiao**

Andrew Stewart Johnson*

Ethan Johnson

Kolby Lawrence Johnson

Lauren Nicole Johnston

Chance Guy Jones

Ruby Elizabeth Jones*

Tate Thomas Jones**

Ahmanie Janiya Jones

Morrison Siri Jonnalagadda***

Abigail Lee Jordan*

Grant Asher Jordan

Aaron David Jost**

Bethany Grace Joyce*

Lucas Maxwell Karasulu*

Lana Grace Karjono**

Ashton Allan Karls

Savannah Grace Karlak**

Jonathan Murray Karneol*

Torren Daniel Kasper

Darcy Elizabeth Kavanagh*

Morgan A Kearn

Madelyne Avery Keenan*

Logan Andrew Keller

Connor Alton Kelly

Trenten Andrew Kelly*

Olivia Cassandra Kerrick*

Aimen Maqsood Khatri**

Jacob Douglas Kiddey*

Andrew Jacob Killmer

David Sunwoo Kim**

Canaan Christian Kimball***

Aiden Robert Kipp

Emma Jean Kleist**

Morgan Rae Klett*

Camden Lucas Kline**

Devin Dalton Koch*

Gavin Michael Thomas Koors

Nina Kopec

Caleb Jozsef Kramer*

Kamalika Reddy Kummathi***

Abby Faith Uriarte Labial**

Danielle Lacey*

Maegan Jewell Lancaster

Olivia Janel LaTaste

Owen Patrick Law

Olivia Constance Lawson

Duncan Eric Ledyard

Dohyun Lee***

Taylor Nichole Lee

Dixie Lynn Leegette

Ayla Gabrielle Villanueva

Legaspi Lilliana

Nicole Leitao**

Tiffany Lynn Leksander**

Daniel Martin Lewis Jr

Isabella Grace Lewis

Journey Elizabeth Lewis

Kenlee Faythe Lewis*

Vaughn Alexander Lewis

Angela Lian

Jayden Eduard Lieuw*

Alehna Naomi Limon

Dineen Alicia Liriano

Drew Allan Lloyd

Katherine Grace Lloyd

Evan Joseph Logan

Aidan Scott Long**

Anthony Joseph Lopacki

Alyssa Anne Lopez*

Christian Lopez

Christopher Jordan Lopez

Christopher Alexis Lopez**

Makayla Renee Lord

Michael DeSean Lorey II

Bryce Ashlee Lounsbury

Kalesha Monique Lovejoy

Noelle Sinead Lovett

Julian Alexander Lowery

Valerie Nicole Lucas

Peter Alexander Luers***

Jessica Ann Lukasiewicz**

Grace Rose MacEwan**

James William Machmiller

Jaclyn Kay Madson**

Daniel Edward Mahoney*

Michael Alexander Mahoney

Tatyana Bernadette Major

Katie Maureen Maletta***

Colin Patrick Maloney*

William Gavin Manley

Madison Elaine Manucy**

Amanda Emilia Marcano Mocharrafich

Paula Nichole Marin-Bojorque II*

Shae Andrew Marino**

Lauren Makenna Martell**

Gabriel A Martinez**

Parker E Mason

Zian Joseph Matthews

Caroline Rebecca Maxwell**

Jordan Mayberry*

Shane Mayfarth II

Justin Esai Mayorquin Padilla

Declan Joseph McCarthy*

Logan Joseph McCarthy

Sean Creed McClafferty

John Daniel McCormick III

Conner Riley McDowell

Amber Jordan McGlasson

Ryan G McGough

Jaxon Tyler McKim*

Isabella Marie McKinney*

Aidan Christopher McLaughlin

Payton Elizabeth McLendon

Leila Lynn McNeill

Katherine Jane McQuarry

Clayton Santos Mendes

Nora Menon***

Elijah Brayden Meyer

Aidan Christopher Meyers

Patrick Alexander Meza

Raistlin Joel Michalec

Kendall Lauren Miko

Isabella Rose Milazzo

Nathan Matthew Miller

Tristan Hudson Miller

Saylor Maray Minock

Laklyn Lorin Mitchell

Daniel Mizrachi

Kayline Lashea Moise*

Tyler Alton Moltisanti**

Caleb Donald Money Jr

Brodie Walter Mongon*

Liam Conall Monroe

Victoria Jean Moody*

Mia Catherine Moore

Rylee Patricia Moore**

Delaney Lee Moores*

Vincent Moreno

Elise Kami Morrison*

Alexander Chandan Morvant

Gavin Edward Mount

Adin Muminovic*

Matthew Mikaleb Mungal

Dylan Jacob Muraco

Parley Quinton Murdock

Molly Rose Murphy*

Rachel Paulette Murphy

Ivan Musatov

Brayden David Myroup*

Manu Nair***

Olivia Anne Nash*

William Raymond Natour**

Haylee Grace Nauman*

Beshara Nazi

Eleanore Howell Neal**

Emmelie Marie Neff*

Ashley Fay Nelson

Maximos Alexander Nelson

Tiffany Kay Nelson

Nicholas Eugene Newnham

Seth Jay Newton

Logan McKenna Newton-Masucci

Brandon Alexander Nieves*

Tahj Ryan Noel*

Emily Anne Norton**

Nathaniel J Nunnally

Ethan Christopher O’Connor**

Jaidin O’Donnell

Owen Christopher O’Keefe

Ryan Brady O’Meara**

Juan Esteban Obando

Leah Louise Oberkehr***

Auston Garret Obsuth**

Gabriel James Ohlson*

Thomas Cihang Olinger-Jiang**

Hannah Lindsey Olive*

Audrey Catherine Oliver

Bernadine Olivier*

Lana Therese Cubillan Ong***

Genesis Joanne Orellana

Nurimar Ortega-Santiago**

Isabelle Rose Paczkowski

Stephanie Nina Metaksa Padgett*

Malia Rose Palenik**

Nikolas Palushi

Shelby Lynn Pamer*

Meagan Jennifer Pan**

Brianna Marie Papineau

Giselle Sophia Pascual**

Brayden Joseph Patalano**

Cameron Raymond Patalano**

Ana Selena Patchke

Rishi Harsh Patel***

Shiv Mahendra Patel*

Sarah Elizabeth Pauli***

Gabrielle Nicole Paulson

Marco James Paulson

Luke Campbell Paxton

Maggie Reese Payne

Devon Alice Peckiconis*

Julia Mae Peery**

Andrew Phillip Peirce

Sophia Gabrielle Peppe

Nicholas Andres Peralta

Nicolas Dalessandro Perez

Anthony Ryan Permaul

Chase Conner Perry**

Justin Richard Petersen

Michael Alan Petrovic

Robert Caleb Phillips

Christopher Giles Pickens*

Pamela Alese Piety

Matthew Raymond Pilkerton

Nyobi Devindra Pillay*

Maia Elaine Pittard*

Hannah Pockett

Kalia Michelle Polo

Garcia Kenneth Ponzetti III

Adam Louis Popovich***

Tamina Anne Porcellato

David Roland Porreca

Camrin Mae Porten*

Amelia Gray Porter*

Haydyn Clay Pouncey

Jaden Reggie Powell*

Luke Robert Preik*

Maya Alexis Procacci**

Benjamin Albert Prohofsky**

Christopher Michael Quevedo Jr**

Kayli Rae Quintero

Kelvin Patrick Ralls

Lauren Marissa Ramberg

Tejashwini Ramesh**

Evan Matthew Ramos

Simone Remedios Ramsay

J’Ana Joi Ransom

Avyay Rao*

Troy Edward Ray

Kayla Renee Reeves**

Rebecca Isabel Reich*

Jedidiah Harry Reinstine

Jakob Robert Reno

Carson Patrick Reynolds

Diana Carolina Ribot-Dominguez*

Tyler Morgan Richards

Katherine Gayle Richter*

Benjamin Andrew Rider

Gabriel Craig Rigdon**

Lauren Samantha Ringle

Melayna Marie Rios

Carlos Alexander Rivas

Isabella Michelle Rivera**

Amanda Fabiola Rivera-Miranda

Bailey DeAnn Robertson

Elisabeth Rhea Robinson

Allison Ruth Roggen***

Diego Antonio Roman

Daniel Francisco Romero*

Malia Grace Rooker

Aiden Michael Rose

Logan Enrique Rose*

Alina Nicole Rossi*

William Christopher Roth

Trinity Aidan Royer

Evan David Rozman

Jadlyn Krystina Ruiz

Keira Frances Runyan

Salvatore James Russo

Ryan Daniel Rustici*

Andrew Walker Ryan***

Logan Charles Ryan

Alan Saadatian*

Amanda Sofia Sabater

Kylie Nicole Sage

Anikaite Reddy Sama

Tabitha Leigh Samargya*

Gabriel Isaiah Samon

Ammon Jacob Sanchez

Aner Javier Sanchez*

Raymond Santana*

Charles Anthony Santivenere*

Steven Nicholas Vincent Santoro

Brooke Anne Sanzari

Charles Cade Sapp

Frank YangYang Sarchie-Casamassima*

Bhavya Saxena**

Logan Michael Scarbrough*

Brady Nicholas Schaffstein***

John Alexander Schantz

Kevin Ameida Schmid II

Kira Reese Schwartzberg**

Jessica Lynn Scoppa

Hunter Cole Segui

Ivory Lee Sekamanzi**

Van Ethan Senske

Priya Louise Seth*

Chad Wayne Severt III

David Alexander Sewell**

Crystal Shao**

Avery Grace Sheider

Ethan Shon Sheider

James Merl Shely III

Isabella Emily Shields

Dhruv Gobarkumar Shiroya

Chase O’Neill Shreiner

Harley Rose Shuster*

Peter Joseph Simon**

Adarius Alan Simpson

Jayesh Gerald Singh***

Audrey Caroline Singletary***

Emily Ann Sipple*

Fionnuala Adele Skaggs*

Allison Renee Smith*

Brayden McKay Smith**

Matthew Eric Smith**

Sonja Ann Elizabeth Smith**

Zoey Hannah Smith**

Allison Kay Sobotka

Malavika Sokkhar*

Hallie Caroline Spell*

Roger Leon Spell III

Diogo Bongiovani Spiandorello

Gahan Sriguha**

Nolan Michael Stalter*

Robert Luke Stanley*

Kayla Marie Stanton*

Ethan James Stark

Brayden Tyler Starr

Brooke Staten**

Elyssa Elizabeth Stefanell

Magdelyn Joy Steiner** Grant Royce Stevens

Joshua Robert Stevens

Joseph Faxon Stewart*

Tristan James Stocks*

Rebecca Jane Stockwell**

Corey Sean Stout

Brandon Danby Stowell-Campos**

Brianna Darby Streeter*

Charlotte Alenna Suggs

Shiner Supre Jr*

Nyah Grace Surage

Jenna Grace Sutphin*

Hannah Renee Sutter*

Jake Andrew Swartzlender

Shea Alexander Sztolyar*

William Spencer Szweda

Kenneth M Tavares

Horace Anthony Paul Taylor III**

Jayda Alecia Taylor

Natalie Ann Teaman*

Rebeca Lis Lima Temotio

Robert Dawson Therre*

Azsia Carys Helene Thomas

Evonta Lee Thomas

Grace Marie Thomas*

Megan Leigh Thomas

Theresa Lynn Thomas*

Gabriel James Thompson

James Edward Thompson

Reed Hammond Thompson

Zachary Bryan Thoresen

Emsley Elisabeth Thornton**

Austin Nicholas Tilghman

Natalie Nicole Tilghman

Veer Hiten Timbawala

David Clark Tolete

Jared Glen Tompkins

Lauren Lynn Toombs

Joseph Lorenzo Torres

Ryan Kiersten Toussaint*

JaKiera Imauni Townsend

Ariana Joye Tracy**

Minh Tam Tran Nguyen

Timothy J Trecker Jr

Kyra Alexis Triepke*

Anthony Hidalgo Tucker

Julie Rose Turner

Connor Banks Turpen

Kory Tyrell Tyler

Marco Anthony Ugalde Jr

Maddux Christian Uhrich

Lolita Lily Upton

Arda Can Utkan**

Isamarie Valentin*

Sudiksha Katyayini Vanaparthi***

McKennah Rae Joanne Vanasse

Tommy Joe Vanhoose*

Nicholas Wade VanZandt**

Katie Teresa Vaughn**

Jeremy Mario Velez III

Aneesh Shanmukh Vellanki**

Anup Shanmukh Vellanki**

Conrad Stone Vent

Chalsea Marie Vickery*

Antonio Stephen Viglietta

Isabella Lee Viglietta

Zachary Edward Villanueva

Charlotte Susanne Visser*

Vincent Van Vo John Gabriel Von Almen

Danielle Renee Wachala**

Jovani Salama Wahba*

Jacob Nathaniel Walker

Mallory Waller

Kathryn Ann Waltemate*

Kaila Marrel Wanchik

Anneliese Madison Warnberg

Chase Allen Warner

Davis Lee Warren

Amy Victoria Ann Waters**

Cyrus Ellis Ways

Colin Michael Webb

Grace Anna Weiler*

Blaise Paul West

Isabella Lynn West

Daniel James White

Emory Alexander White*

Wilson Thomas Whitehead*

Reily Williams*

Ashton Elliot Williamson

Braden Leigh Johnson Wilson

Donavan Lamar Wilson

Holden James Winslow

Bailey Elizabeth Wise**

Vivien Dara Wittenmeier

Matthew David Wolfe

Connor Joseph Wright*

Najja Allon Wright

Daniel Xia***

Samantha Katelyn Yearwood**

Samantha Jane Yee**

Cody Omari Youmans*

Kelly Yilin Yuan***

Angelique Marie Verena Zabran

Mateos Zajni*

Thomas Wayne Zak

Joshua Seth Zapata**

Audrey Elizabeth Zimmermann**

Joseph Zoon*

Natalie Elizabeth Zorn**

Honors: ***summa cum laude **magna cum laude *cum laude