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Pushmataha County, OK

Flood Advisory issued for Pushmataha by NWS

weather.gov
 5 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 09:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in...

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ARKANSAS COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bowie, Cass, Harrison, Marion, Panola, Sabine, San Augustine by NWS

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