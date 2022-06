Effective: 2022-06-12 18:56:00 CDT Expires: 2022-06-12 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Bell; Bosque; Collin; Comanche; Cooke; Coryell; Dallas; Delta; Denton; Eastland; Ellis; Erath; Fannin; Grayson; Hamilton; Hill; Hood; Hopkins; Hunt; Jack; Johnson; Kaufman; Lamar; Lampasas; McLennan; Mills; Montague; Palo Pinto; Parker; Rains; Rockwall; Somervell; Stephens; Tarrant; Van Zandt; Wise; Young EXCESSIVE HEAT WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM CDT THIS EVENING Heat index values will remain around 100 degrees through nightfall, with values between 100 to 105 degrees on Monday.

