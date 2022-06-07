ContributorsPublishersAdvertisers
Trenton, MO

Obituary & Services: John Raymond Carter, Jr.

By KTTN News
kttn.com
 5 days ago

Cover picture for the articleThe family announces John Raymond Carter, Jr. 78 formerly of Trenton, Missouri passed away at home after a brave battle with lung cancer in Portage, Michigan. John, or Junior as he was known in his younger years and to close friends and family, was born in Albia, Iowa to...

www.kttn.com

Comments / 0

Related
kttn.com

Obituary & Services: Doris Marie Brownsberger

Doris Marie Brownsberger, 90, Bethany, MO (formerly of Kearney, MO) passed away Friday, June 10, 2022, at a Gallatin nursing home. She was born on July 29, 1931, in Buffalo, Missouri the daughter of Roy and Nora (Smith) Todd. She was preceded in death by her husband, David on March...
BETHANY, MO
kttn.com

Celebration of Life: Donald Leroy Baskett

Donald Leroy Baskett, age 86, a resident of Chillicothe, Missouri, passed away Wednesday, June 8, 2022, at Hedrick Medical Center, Chillicothe, Missouri. Donald was born the son of Hubert and Gladys (Thudium) Baskett on February 5, 1936, in Browning, Missouri. He was a 1954 graduate of Meadville High School and continued his education at Northeast Missouri Teachers College where he graduated with his Bachelor’s Degree of Education in French and English. Donald obtained his Master’s Degree in English from Northeast Missouri State University. He taught French, English, and Drama at Meadville High School and Chillicothe High School. In his later years, he became a social worker for the Department of Family Services, and he also enjoyed substitute teaching. He was a member of All Souls Unitarian Universalist Church of Kansas City, Missouri. He was a member of the Peace Corps on the Ivory Coast where he taught English to French-speaking children. His hobbies included playing bridge with the American Contract Bridge League (ACBL) of Chillicothe, Missouri, running marathons, and spending time with his grandchildren.
CHILLICOTHE, MO
bethanyclipper.com

Eagleville dresses up for Porch Crawl, New Hampton is next

Eagleville, MO: Porch Crawl season has arrived in Harrison County for another summer. Last year’s Porch Crawl at New Hampton was a popular event with partiers boarding a trailer for a tour of local homes where host families served drinks and food. How useful was this post?. Click on...
EAGLEVILLE, MO
weather.gov

Tornado Watch issued for Andrew, Atchison, Buchanan, Caldwell, Clinton, Daviess, DeKalb by NWS

Effective: 2022-06-11 17:33:00 CDT Expires: 2022-06-11 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Andrew; Atchison; Buchanan; Caldwell; Clinton; Daviess; DeKalb; Gentry; Grundy; Harrison; Holt; Livingston; Mercer; Nodaway; Worth TORNADO WATCH 345 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS DONIPHAN IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL DAVIESS GRUNDY HARRISON LIVINGSTON MERCER IN NORTHWEST MISSOURI ANDREW ATCHISON MO BUCHANAN CLINTON DEKALB GENTRY HOLT NODAWAY WORTH THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATCHISON, BETHANY, BRAYMER, BRECKENRIDGE, CAMERON, CHILLICOTHE, CLARKSDALE, COUNTRY CLUB VILLA, CRAIG, ELWOOD, FAIRFAX, FOREST CITY, GALLATIN, GRANT CITY, HAMILTON, HIGHLAND, JAMESPORT, KING CITY, LATHROP, MAITLAND, MARYVILLE, MAYSVILLE, MERCER, MOUND CITY, OREGON, OSBORN, PLATTSBURG, POLO, PRINCETON, ROCK PORT, SAVANNAH, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANBERRY, STEWARTSVILLE, TARKIO, TRENTON, TROY, UNION STAR, AND WATHENA.
ANDREW COUNTY, MO
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Unionville, MI
Missouri State
Missouri Obituaries
City
Portage, MI
City
Trenton, MI
City
Lucerne, MO
City
Unionville, MO
State
Missouri State
City
Trenton, MO
northwestmoinfo.com

Motorcycle-Deer Collision Sends Cameron Man to Hospital

CAMERON, MO – A motorcycle accident in Clinton County sent a Cameron man to the hospital. According to the Missouri State Highway Patrol, 43-year old Shane McQueen was riding his Harley Davidson on Route A, 5 miles southwest of Cameron around 2:20 in the afternoon when a deer ran into his path. McQueen attempted to stop but was unable to do so and struck the deer.
CAMERON, MO
kttn.com

Funeral Service: Kassie Smiley

A funeral service for Unionville resident Kassie Smiley will be on June 11th at noon at the Playle and Collins Family Funeral Home in Unionville. Burial will be at the Unionville Cemetery. Visitation is one hour prior to the funeral service. Kassie Smiley died June 6th. She was 92. Survivors...
UNIONVILLE, MO
kttn.com

Obituary & Services: Russell Wade Bowe

Russell Wade Bowe, age 82, a resident of Chillicothe, Missouri, passed away on Tuesday, June 7, 2022, in Chillicothe, Missouri. Russell was born the son of Edward and Sylvia (Spainhour) Bowe on June 15, 1939, in Chula, Missouri. He was a 1957 graduate of Chillicothe High School. He was united in marriage to Sandra Pickett on April 24, 1987, in Chillicothe, Missouri. She survives of the home. Russell worked as a repairman for Livingston County TV and Appliance from 1968 until 1972. He also worked as a farmer and enjoyed repairing equipment.
CHILLICOTHE, MO
kttn.com

Court news for Division One of Grundy County Circuit Court on June 9, 2022

Among cases in Division One of Grundy County Circuit Court on Thursday, June 9, 2022. A Harrisonville man was sentenced to prison after admitting to a violation of probation. Kevin Michael Miller saw his probation revoked. Miller was sentenced to terms of seven years each for first-degree tampering with a motor vehicle, one count of felony stealing, and delivery of a controlled substance. These sentences are to run concurrently with any sentence imposed in any other case. The incidents were in February of 2019 in Grundy County.
GRUNDY COUNTY, MO
IN THIS ARTICLE
#Obituary Services#Leon Iowa
ktvo.com

South Central MO man and boy injured in scary crash with military vehicle

A South Central Missouri man and a young boy were injured Saturday afternoon in a scary crash involving a military vehicle. The crash occurred just after 4:00 p.m. on Highway 63, one mile north of Excello, Mo. According to the Missouri State Highway Patrol crash report, a Dodge truck driven by 50-year-old Patrick T. Johnston of Rolla, Mo. was traveling Northbound when it ran into the rear of a slow-moving RG-31 military vehicle. Johnston, along with an 11-year-old boy, suffered moderate injuries in the crash. Both were taken to University Hospital in Columbia, Mo.; Johnston was transported by Adair County Ambulance, while the boy was flown by Air Evac. Both were also wearing their seat belts at the time of the crash.
EXCELLO, MO
kttn.com

Free pair of shoes provided to children in Bethany on August 8th

The Harrison County Health Department and Shoes from the Heart will provide a free pair of shoes to children. Shoes will be handed out at a back-to-school safety fair at the fairgrounds in Bethany on August 8th. The time has not yet been determined. A limited number of shoes will be available on a first-come, first-served basis. The health department and Shoes from the Heart will need to know children’s shoe sizes.
BETHANY, MO
kttn.com

Trenton man crashes car on 18th Street

A Trenton man was taken to the Wright Memorial Hospital of Trenton after a one-car accident at 18th and Bolser streets in Trenton on June 7th. Trenton Police Officer Chanse Houghton reports emergency medical services took the driver, 67-year-old Donald Gene Ragan, to the hospital for a medical evaluation. The...
TRENTON, MO
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Obituaries
NewsBreak
WandaVision
KCCI.com

Iowa inmate escaped custody twice since spring

POLK COUNTY, Iowa — An Iowa inmate has escaped custody twice in the last two months, first in Fort Dodge and then in Warren County. Austin Wheeler, 20, of Indianola, was in a transitional center in Fort Dodge prior to March 27. Court documents show that on March 27, he signed himself out in the afternoon and did not return.
WARREN COUNTY, IA
Albia Newspapers

Chariton native found dead in Florida

The body of Stephanie Shenefield, 38, has been found after she was reported missing on June 3. The 38-year-old woman, originally from Chariton, was found dead in Florida a week after she disappeared. She was last seen in Bradenton, Florida, where she had been living. Her body was found in a drainage ditch in Palmetto, Florida, a town of about 13,000 people located 30 miles from Tampa and just north of Bradenton.
CHARITON, IA
kttn.com

Audio: Church Women United Thrift Shop in Trenton operates by volunteer

The Church Women United Thrift Shop at 17th Street and Harris Avenue in Trenton is run by volunteers. Church Women United Board Member Charlotte Hoskins says volunteers can help Tuesday and Wednesday mornings, starting between 8 o’clock and 8:30 and ending around noon or 12:30. Volunteers can take a...
TRENTON, MO
kttn.com

Two from Rolla injured after pickup strikes rear of military vehicle in Macon County

Two Rolla residents were hurt late Saturday afternoon when a pickup truck hit the rear of a slow-moving military vehicle in southern Macon County. The driver of the pickup, 50-year-old Patrick Johnston, was taken by medical helicopter to University Hospital in Columbia with moderate injuries. An eleven-year-old boy, who was a passenger in the pickup, was taken by ambulance to University Hospital with moderate injuries. The operator of the multi-purpose military vehicle, 29-year-old Brandon John of Independence, was not reported hurt.
MACON COUNTY, MO
KOEL 950 AM

Iowa Inmate Has Escaped Twice in Two Months

Austin Wheeler of Indianola was in a transitional center (typically a facility that is used for drug or alcohol rehabilitation and then release back into the public) in the Fort Dodge area before March 27 of this year. Court documents obtained by KCCI say that Wheeler, 20, simply signed himself...
KETV.com

Iowa homeowner shoots would-be intruder

ADAIR, Iowa — A homeowner near Casey, Iowa shot a would-be home invader multiple times early Thursday, according to the Adair County Sheriff's office. Investigators say their received a 911 call from the homeowner around 4:30 a.m. saying he had just shot someone who tried tried to break into his home. The homeowner awoke to unusual noises and then heard glass breaking before he found the person trying to enter the home through a broken window.

Comments / 0

Community Policy