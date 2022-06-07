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Colbert County, AL

Colbert County moves forward with plans for new jail

By Sara Adm
goodwordnews.com
 2 days ago

Cover picture for the articleMUSCLE SHOALS, Ala. (WHNT) – Three architects will meet with the Colbert County Commission to make proposals and advocate for two building renovation rights for the county. Colbert County officials purchased two buildings and 13 acres...

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