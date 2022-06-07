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Texas County, OK

Special Weather Statement issued for Texas by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 00:42:00 CDT Expires: 2022-06-07 02:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter...

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Severe Weather Statement issued for Hemphill, Lipscomb, Ochiltree, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-09 21:34:00 CDT Expires: 2022-06-09 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHWESTERN WHEELER...SOUTHERN LIPSCOMB...NORTHEASTERN GRAY EASTERN ROBERTS...WESTERN HEMPHILL AND SOUTHEASTERN OCHILTREE COUNTIES At 933 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Lipscomb to near Canadian to 4 miles southeast of Miami, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Locations impacted include Lipscomb, Canadian, Miami, New Mobeetie, Lora, Glazier, Codman and Mobeetie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HEMPHILL COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Gray, Roberts by NWS

Effective: 2022-06-09 21:26:00 CDT Expires: 2022-06-09 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gray; Roberts A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHWESTERN WHEELER...SOUTHERN LIPSCOMB...NORTHEASTERN GRAY EASTERN ROBERTS...WESTERN HEMPHILL AND SOUTHEASTERN OCHILTREE COUNTIES At 933 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Lipscomb to near Canadian to 4 miles southeast of Miami, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Locations impacted include Lipscomb, Canadian, Miami, New Mobeetie, Lora, Glazier, Codman and Mobeetie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRAY COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Gray, Hemphill, Lipscomb, Ochiltree, Roberts, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-09 21:34:00 CDT Expires: 2022-06-09 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gray; Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Roberts; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHWESTERN WHEELER...SOUTHERN LIPSCOMB...NORTHEASTERN GRAY EASTERN ROBERTS...WESTERN HEMPHILL AND SOUTHEASTERN OCHILTREE COUNTIES At 933 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Lipscomb to near Canadian to 4 miles southeast of Miami, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Locations impacted include Lipscomb, Canadian, Miami, New Mobeetie, Lora, Glazier, Codman and Mobeetie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRAY COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Donley, Gray, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-09 22:15:00 CDT Expires: 2022-06-09 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Donley; Gray; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR EASTERN ARMSTRONG...WHEELER...SOUTHEASTERN CARSON...GRAY COLLINGSWORTH AND DONLEY COUNTIES At 1014 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles south of Allison to 4 miles southwest of Mclean to 9 miles west of Clarendon, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Hail damage to vehicles is expected. Locations impacted include Clarendon, Shamrock, Briscoe, Wheeler, Mclean, Groom, Lefors, Howardwick, Hedley, Lutie, Lelia Lake, New Mobeetie, Lake Mcclellan, Twitty, Allison, Lela, Samnorwood, Quail, Kellerville and Goodnight. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Wilburton, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Donley, Gray, Hemphill by NWS

Effective: 2022-06-09 22:08:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Donley; Gray; Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Potter; Randall; Roberts; Wheeler SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HEMPHILL LIPSCOMB OCHILTREE POTTER RANDALL ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BOOKER, BRISCOE, BUFFALO LAKE, BUSHLAND, CANADIAN, CANYON, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, FARNSWORTH, FOLLETT, GLAZIER, GOODNIGHT, HIGGINS, KINGSMILL, LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX, PERRYTON, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, TWITTY, UMBARGER, WAKA, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, WHITE DEER, AND WOLF CREEK PARK.
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Cheyenne, Crowley, Denver by NWS

Effective: 2022-06-07 14:20:00 MDT Expires: 2022-06-07 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Huerfano; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Logan; Morgan; Otero; Phillips; Prowers; Pueblo; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO HUERFANO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN LOGAN MORGAN OTERO PHILLIPS PROWERS PUEBLO SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA
DENVER, CO

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