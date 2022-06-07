Special Weather Statement issued for Texas by NWS

Effective: 2022-06-09 22:08:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Donley; Gray; Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Potter; Randall; Roberts; Wheeler SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HEMPHILL LIPSCOMB OCHILTREE POTTER RANDALL ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BOOKER, BRISCOE, BUFFALO LAKE, BUSHLAND, CANADIAN, CANYON, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, FARNSWORTH, FOLLETT, GLAZIER, GOODNIGHT, HIGGINS, KINGSMILL, LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX, PERRYTON, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, TWITTY, UMBARGER, WAKA, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, WHITE DEER, AND WOLF CREEK PARK.
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