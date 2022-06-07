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Hansford County, TX

Severe Weather Statement issued for Hansford, Lipscomb, Ochiltree by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 00:45:00 CDT Expires: 2022-06-07 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor...

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Special Weather Statement issued for Hemphill, Lipscomb by NWS

Effective: 2022-06-09 19:25:00 CDT Expires: 2022-06-09 22:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 200 AM CDT for the Panhandle of Texas. Target Area: Hemphill; Lipscomb Strong thunderstorms will impact portions of southern Lipscomb and Hemphill Counties through 1030 PM CDT At 955 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 5 miles north of Glazier to Lake Marvin to 5 miles north of Briscoe. Movement was east at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Canadian, Higgins, Glazier and Lake Marvin. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...55 MPH
HEMPHILL COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Gray, Roberts by NWS

Effective: 2022-06-09 21:26:00 CDT Expires: 2022-06-09 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gray; Roberts A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHWESTERN WHEELER...SOUTHERN LIPSCOMB...NORTHEASTERN GRAY EASTERN ROBERTS...WESTERN HEMPHILL AND SOUTHEASTERN OCHILTREE COUNTIES At 933 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles west of Lipscomb to near Canadian to 4 miles southeast of Miami, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Locations impacted include Lipscomb, Canadian, Miami, New Mobeetie, Lora, Glazier, Codman and Mobeetie. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GRAY COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Donley, Gray, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-09 22:15:00 CDT Expires: 2022-06-09 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Donley; Gray; Wheeler A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR EASTERN ARMSTRONG...WHEELER...SOUTHEASTERN CARSON...GRAY COLLINGSWORTH AND DONLEY COUNTIES At 1014 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles south of Allison to 4 miles southwest of Mclean to 9 miles west of Clarendon, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to roofs, siding, and trees is possible. Hail damage to vehicles is expected. Locations impacted include Clarendon, Shamrock, Briscoe, Wheeler, Mclean, Groom, Lefors, Howardwick, Hedley, Lutie, Lelia Lake, New Mobeetie, Lake Mcclellan, Twitty, Allison, Lela, Samnorwood, Quail, Kellerville and Goodnight. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Collingsworth, Donley by NWS

Effective: 2022-06-09 19:25:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Collingsworth; Donley FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of the Panhandle of Texas, including the following counties, Collingsworth, Donley, Gray and Wheeler. * WHEN...Until 200 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1006 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Wellington, Clarendon, Shamrock, Mclean, Howardwick, Hedley, Dodson, Dozier, Quail, Samnorwood, Lela, Alanreed, Lutie, Lelia Lake, Kellerville, Twitty, Lake Mcclellan and Greenbelt Lake. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLLINGSWORTH COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Gray, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-09 21:43:00 CDT Expires: 2022-06-09 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Gray; Wheeler FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of the Panhandle of Texas, including the following counties, Collingsworth, Donley, Gray and Wheeler. * WHEN...Until 200 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1006 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. - Some locations that will experience flooding include Wellington, Clarendon, Shamrock, Mclean, Howardwick, Hedley, Dodson, Dozier, Quail, Samnorwood, Lela, Alanreed, Lutie, Lelia Lake, Kellerville, Twitty, Lake Mcclellan and Greenbelt Lake. - http://www.weather.gov/safety/flood
GRAY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Donley, Gray, Hemphill by NWS

Effective: 2022-06-09 22:08:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Donley; Gray; Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Potter; Randall; Roberts; Wheeler SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH DONLEY GRAY HEMPHILL LIPSCOMB OCHILTREE POTTER RANDALL ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BOOKER, BRISCOE, BUFFALO LAKE, BUSHLAND, CANADIAN, CANYON, CLARENDON, CLAUDE, CODMAN, DOZIER, FARNSWORTH, FOLLETT, GLAZIER, GOODNIGHT, HIGGINS, KINGSMILL, LAKE MARVIN, LELA, LORA, LUTIE, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PANTEX, PERRYTON, SAMNORWOOD, SHAMROCK, SKELLYTOWN, TWITTY, UMBARGER, WAKA, WASHBURN, WAYSIDE, WELLINGTON, WHEELER, WHITE DEER, AND WOLF CREEK PARK.
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Carson, Gray, Hemphill, Hutchinson, Roberts, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-08 06:59:00 CDT Expires: 2022-06-08 07:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carson; Gray; Hemphill; Hutchinson; Roberts; Wheeler The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Wheeler County in the Panhandle of Texas Northern Carson County in the Panhandle of Texas Southern Hutchinson County in the Panhandle of Texas Northern Gray County in the Panhandle of Texas Southern Roberts County in the Panhandle of Texas Southern Hemphill County in the Panhandle of Texas * Until 745 AM CDT. * At 659 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Allison to Pampa to 10 miles south of Fritch, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Pampa, Borger, Miami, Fritch, Briscoe, White Deer, Skellytown, Sanford, New Mobeetie, Allison, Lora, Kingsmill, Codman and Mobeetie. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CARSON COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Custer, Washita by NWS

Effective: 2022-06-08 09:01:00 CDT Expires: 2022-06-09 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Custer; Washita FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 215 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Oklahoma, southwest Oklahoma and western Oklahoma, including the following counties, in northwest Oklahoma, Blaine. In southwest Oklahoma, Caddo. In western Oklahoma, Custer, Roger Mills and Washita. * WHEN...Until 215 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1258 PM CDT, Heavy rain due to thunderstorms has occured. Flooding is already occurring in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Weatherford, Clinton, Hydro, Arapaho, Hammon, Corn, Custer City, Butler, Colony, Strong City, Foss Reservoir, Moorewood and Stafford. - http://www.weather.gov/safety/flood
CUSTER COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Severe Thunderstorms#Hansford#Perryton Spearman#Mph
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Cheyenne, Crowley, Denver by NWS

Effective: 2022-06-07 14:20:00 MDT Expires: 2022-06-07 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Huerfano; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Logan; Morgan; Otero; Phillips; Prowers; Pueblo; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO HUERFANO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN LOGAN MORGAN OTERO PHILLIPS PROWERS PUEBLO SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA
DENVER, CO

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