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Meade County, KS

Special Weather Statement issued for Meade, Seward by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-06 22:50:00 CDT Expires: 2022-06-07 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Carson, Gray, Hemphill, Hutchinson, Roberts, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-08 06:59:00 CDT Expires: 2022-06-08 07:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carson; Gray; Hemphill; Hutchinson; Roberts; Wheeler The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Wheeler County in the Panhandle of Texas Northern Carson County in the Panhandle of Texas Southern Hutchinson County in the Panhandle of Texas Northern Gray County in the Panhandle of Texas Southern Roberts County in the Panhandle of Texas Southern Hemphill County in the Panhandle of Texas * Until 745 AM CDT. * At 659 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Allison to Pampa to 10 miles south of Fritch, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Pampa, Borger, Miami, Fritch, Briscoe, White Deer, Skellytown, Sanford, New Mobeetie, Allison, Lora, Kingsmill, Codman and Mobeetie. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CARSON COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Barber, Barton, Butler, Chautauqua, Cowley, Elk, Ellis by NWS

Effective: 2022-06-10 00:55:00 CDT Expires: 2022-06-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Barton; Butler; Chautauqua; Cowley; Elk; Ellis; Ellsworth; Harper; Harvey; Kingman; McPherson; Pawnee; Pratt; Reno; Rice; Rush; Russell; Sedgwick; Stafford; Sumner; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 339 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARBER BARTON BUTLER CHAUTAUQUA COWLEY ELK ELLIS ELLSWORTH HARPER HARVEY KINGMAN MCPHERSON PAWNEE PRATT RENO RICE RUSH RUSSELL SEDGWICK STAFFORD SUMNER TREGO
BARBER COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Caddo, Comanche, Cotton, Custer, Ellis, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-06-10 01:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Caddo; Comanche; Cotton; Custer; Ellis; Greer; Harmon; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA ELLIS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY, ARNETT, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SAYRE, SCOTLAND, SENTINEL, SEYMOUR, SHATTUCK, SHEPPARD AFB, SNYDER, TEMPLE, VERNON, WALTERS, WEATHERFORD, AND WICHITA FALLS.
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Cheyenne, Crowley, Denver by NWS

Effective: 2022-06-07 14:20:00 MDT Expires: 2022-06-07 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Huerfano; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Logan; Morgan; Otero; Phillips; Prowers; Pueblo; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO HUERFANO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN LOGAN MORGAN OTERO PHILLIPS PROWERS PUEBLO SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA
DENVER, CO

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