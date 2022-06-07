Special Weather Statement issued for Meade, Seward by NWS

Effective: 2022-06-10 01:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Caddo; Comanche; Cotton; Custer; Ellis; Greer; Harmon; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA ELLIS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY, ARNETT, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SAYRE, SCOTLAND, SENTINEL, SEYMOUR, SHATTUCK, SHEPPARD AFB, SNYDER, TEMPLE, VERNON, WALTERS, WEATHERFORD, AND WICHITA FALLS.
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