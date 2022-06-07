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Hansford County, TX

Severe Thunderstorm Warning issued for Hansford, Hemphill, Hutchinson, Lipscomb, Ochiltree, Roberts by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 00:47:00 CDT Expires: 2022-06-07 02:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hansford; Hemphill; Hutchinson; Lipscomb; Ochiltree; Roberts The National Weather...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Caddo, Kiowa, Washita by NWS

Effective: 2022-06-10 01:06:00 CDT Expires: 2022-06-10 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Caddo; Kiowa; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Washita County in western Oklahoma West central Caddo County in southwestern Oklahoma Northeastern Kiowa County in southwestern Oklahoma * Until 145 AM CDT. * At 106 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Carnegie, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Carnegie, Binger, Fort Cobb, Eakly, Fort Cobb Reservoir, Alfalfa, Albert and Cowden. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CADDO COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Cottle by NWS

Effective: 2022-06-10 01:17:00 CDT Expires: 2022-06-10 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Cottle A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR SOUTHEASTERN CHILDRESS AND NORTHEASTERN COTTLE COUNTIES At 117 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Swearingen, or 12 miles northeast of Paducah, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Kirkland and Swearingen. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Childress, Cottle by NWS

Effective: 2022-06-10 00:58:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Cottle A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR SOUTHEASTERN CHILDRESS AND NORTHEASTERN COTTLE COUNTIES At 117 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Swearingen, or 12 miles northeast of Paducah, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Kirkland and Swearingen. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Caddo, Comanche, Cotton, Custer, Ellis, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-06-10 01:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Caddo; Comanche; Cotton; Custer; Ellis; Greer; Harmon; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA ELLIS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY, ARNETT, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SAYRE, SCOTLAND, SENTINEL, SEYMOUR, SHATTUCK, SHEPPARD AFB, SNYDER, TEMPLE, VERNON, WALTERS, WEATHERFORD, AND WICHITA FALLS.
BECKHAM COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Custer, Washita by NWS

Effective: 2022-06-08 09:01:00 CDT Expires: 2022-06-09 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Custer; Washita FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 215 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Oklahoma, southwest Oklahoma and western Oklahoma, including the following counties, in northwest Oklahoma, Blaine. In southwest Oklahoma, Caddo. In western Oklahoma, Custer, Roger Mills and Washita. * WHEN...Until 215 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1258 PM CDT, Heavy rain due to thunderstorms has occured. Flooding is already occurring in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Weatherford, Clinton, Hydro, Arapaho, Hammon, Corn, Custer City, Butler, Colony, Strong City, Foss Reservoir, Moorewood and Stafford. - http://www.weather.gov/safety/flood
CUSTER COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Cheyenne, Crowley, Denver by NWS

Effective: 2022-06-07 14:20:00 MDT Expires: 2022-06-07 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Arapahoe; Baca; Bent; Cheyenne; Crowley; Denver; Douglas; El Paso; Elbert; Huerfano; Kiowa; Kit Carson; Las Animas; Lincoln; Logan; Morgan; Otero; Phillips; Prowers; Pueblo; Sedgwick; Teller; Washington; Weld; Yuma SEVERE THUNDERSTORM WATCH 322 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CO . COLORADO COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ARAPAHOE BACA BENT CHEYENNE CROWLEY DENVER DOUGLAS ELBERT EL PASO HUERFANO KIOWA KIT CARSON LAS ANIMAS LINCOLN LOGAN MORGAN OTERO PHILLIPS PROWERS PUEBLO SEDGWICK TELLER WASHINGTON WELD YUMA
DENVER, CO

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