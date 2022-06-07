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Beckham County, OK

Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Blaine, Caddo, Custer, Dewey, Roger Mills, Washita by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-07 00:45:00 CDT Expires: 2022-06-07 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity:...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Caddo, Comanche, Cotton, Custer, Ellis, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-06-10 01:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Caddo; Comanche; Cotton; Custer; Ellis; Greer; Harmon; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA ELLIS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY, ARNETT, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, HOLLIS, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SAYRE, SCOTLAND, SENTINEL, SEYMOUR, SHATTUCK, SHEPPARD AFB, SNYDER, TEMPLE, VERNON, WALTERS, WEATHERFORD, AND WICHITA FALLS.
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caddo, Kiowa, Washita by NWS

Effective: 2022-06-10 01:06:00 CDT Expires: 2022-06-10 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Caddo; Kiowa; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Washita County in western Oklahoma West central Caddo County in southwestern Oklahoma Northeastern Kiowa County in southwestern Oklahoma * Until 145 AM CDT. * At 106 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Carnegie, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Carnegie, Binger, Fort Cobb, Eakly, Fort Cobb Reservoir, Alfalfa, Albert and Cowden. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CADDO COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Atoka, Bryan, Canadian, Carter, Choctaw, Cleveland, Coal by NWS

Effective: 2022-06-10 01:10:00 CDT Expires: 2022-06-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atoka; Bryan; Canadian; Carter; Choctaw; Cleveland; Coal; Garvin; Grady; Haskell; Hughes; Jefferson; Johnston; Latimer; Le Flore; Lincoln; Love; Marshall; McClain; McIntosh; Murray; Okfuskee; Oklahoma; Pittsburg; Pontotoc; Pottawatomie; Pushmataha; Seminole; Stephens SEVERE THUNDERSTORM WATCH 340 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OK . OKLAHOMA COUNTIES INCLUDED ARE ATOKA BRYAN CANADIAN CARTER CHOCTAW CLEVELAND COAL GARVIN GRADY HASKELL HUGHES JEFFERSON JOHNSTON LATIMER LE FLORE LINCOLN LOVE MARSHALL MCCLAIN MCINTOSH MURRAY OKFUSKEE OKLAHOMA PITTSBURG PONTOTOC POTTAWATOMIE PUSHMATAHA SEMINOLE STEPHENS
ATOKA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Childress, Cottle, King, Motley by NWS

Effective: 2022-06-10 00:58:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Childress; Cottle; King; Motley SEVERE THUNDERSTORM WATCH 338 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE KING MOTLEY IN THE PANHANDLE OF TEXAS CHILDRESS THIS INCLUDES THE CITIES OF CEE VEE, CHILDRESS, DUMONT, GUTHRIE, KIRKLAND, MATADOR, PADUCAH, AND ROARING SPRINGS.
CHILDRESS COUNTY, TX
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Washita, OK
State
Oklahoma State
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Special Weather Statement issued for Oklahoma by NWS

Effective: 2022-06-10 01:14:00 CDT Expires: 2022-06-10 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Oklahoma A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Oklahoma County through 145 AM CDT At 114 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Jones, moving east at 20 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Northeastern Oklahoma City, Edmond, Choctaw, Harrah, Spencer, Jones, Luther and Arcadia. This includes the following highways Interstate 35 between mile markers 135 and 144. Interstate 44 between mile markers 136 and 151. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...55 MPH
OKLAHOMA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Archer, Clay, Wichita by NWS

Effective: 2022-06-10 01:03:00 CDT Expires: 2022-06-10 01:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: This is a DANGEROUS SITUATION. These storms are producing widespread wind damage across the area. SEEK SHELTER NOW inside a sturdy structure and stay away from windows! Target Area: Archer; Clay; Wichita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Comanche County in southwestern Oklahoma Northwestern Jefferson County in southern Oklahoma Southwestern Stephens County in southern Oklahoma Cotton County in southwestern Oklahoma Southeastern Tillman County in southwestern Oklahoma Northern Clay County in northern Texas Northeastern Archer County in northern Texas Wichita County in northern Texas * Until 145 AM CDT. * At 102 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Faxon to near Grandfield to 3 miles west of Electra, moving southeast at 55 mph. THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR LOCATIONS NEAR GRANDFIELD TO ELECTRA. HAZARD...80 mph wind gusts. SOURCE...The Vernon AWOS measured a 84 mph wind gust. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be heavily damaged. Expect considerable damage to roofs, windows, and vehicles. Extensive tree damage and power outages are likely. * Locations impacted include Wichita Falls, Burkburnett, Walters, Waurika, Iowa Park, Electra, Holliday, Comanche, Geronimo, Grandfield, Temple, Petrolia, Byers, Dean, Chattanooga, Randlett, Jolly, Devol, Hastings and Faxon. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...80 MPH
ARCHER COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Custer, Washita by NWS

Effective: 2022-06-08 09:01:00 CDT Expires: 2022-06-09 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Custer; Washita FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 215 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Oklahoma, southwest Oklahoma and western Oklahoma, including the following counties, in northwest Oklahoma, Blaine. In southwest Oklahoma, Caddo. In western Oklahoma, Custer, Roger Mills and Washita. * WHEN...Until 215 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1258 PM CDT, Heavy rain due to thunderstorms has occured. Flooding is already occurring in the warned area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Weatherford, Clinton, Hydro, Arapaho, Hammon, Corn, Custer City, Butler, Colony, Strong City, Foss Reservoir, Moorewood and Stafford. - http://www.weather.gov/safety/flood
CUSTER COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barber, Barton, Butler, Chautauqua, Cowley, Elk, Ellis by NWS

Effective: 2022-06-10 00:55:00 CDT Expires: 2022-06-10 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Barton; Butler; Chautauqua; Cowley; Elk; Ellis; Ellsworth; Harper; Harvey; Kingman; McPherson; Pawnee; Pratt; Reno; Rice; Rush; Russell; Sedgwick; Stafford; Sumner; Trego SEVERE THUNDERSTORM WATCH 339 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARBER BARTON BUTLER CHAUTAUQUA COWLEY ELK ELLIS ELLSWORTH HARPER HARVEY KINGMAN MCPHERSON PAWNEE PRATT RENO RICE RUSH RUSSELL SEDGWICK STAFFORD SUMNER TREGO
BARBER COUNTY, KS
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#Severe Thunderstorm Watch#Thunderstorm
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Severe Thunderstorm Warning issued for Carson, Gray, Hemphill, Hutchinson, Roberts, Wheeler by NWS

Effective: 2022-06-08 06:59:00 CDT Expires: 2022-06-08 07:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carson; Gray; Hemphill; Hutchinson; Roberts; Wheeler The National Weather Service in Amarillo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Wheeler County in the Panhandle of Texas Northern Carson County in the Panhandle of Texas Southern Hutchinson County in the Panhandle of Texas Northern Gray County in the Panhandle of Texas Southern Roberts County in the Panhandle of Texas Southern Hemphill County in the Panhandle of Texas * Until 745 AM CDT. * At 659 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Allison to Pampa to 10 miles south of Fritch, moving east at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect some tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Pampa, Borger, Miami, Fritch, Briscoe, White Deer, Skellytown, Sanford, New Mobeetie, Allison, Lora, Kingsmill, Codman and Mobeetie. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CARSON COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Childress, Cottle by NWS

Effective: 2022-06-10 00:58:00 CDT Expires: 2022-06-10 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Cottle A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM CDT FOR SOUTHEASTERN CHILDRESS AND NORTHEASTERN COTTLE COUNTIES At 117 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Swearingen, or 12 miles northeast of Paducah, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Kirkland and Swearingen. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX

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