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Williamson County, TN

Barbed wire is going up on the beautiful but dangerous Natchez Trace Bridge

By Blake Farmer
wpln.org
 4 days ago

Cover picture for the articleThe National Park Service is installing chain-link fencing on the Natchez Trace Double Arch Bridge in Williamson County, meant as a temporary solution to thwart suicide attempts. Work began this week. It’s taken nearly four years for advocates to get to this point where fencing of any kind is...

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