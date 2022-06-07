Special Weather Statement issued for Ellsworth, Lincoln, Russell by NWS

Effective: 2022-06-06 20:44:00 CDT Expires: 2022-06-07 00:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Sherman; Valley; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 316 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE SHERMAN VALLEY IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS BUFFALO CLAY DAWSON FRANKLIN FURNAS GOSPER HALL HAMILTON HARLAN KEARNEY NUCKOLLS PHELPS WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARAPAHOE, AURORA, BEAVER CITY, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, CAMBRIDGE, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, COZAD, EDGAR, ELWOOD, FAIRFIELD, FRANKLIN, FULLERTON, GENOA, GOTHENBURG, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HILDRETH, HOLDREGE, HOLLINGER, INAVALE, JOHNSON LAKE, KEARNEY, LEXINGTON, LITCHFIELD, LOUP CITY, MINDEN, NELSON, ORD, ORLEANS, OXFORD, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHERMAN RESERVOIR, SPALDING, ST. LIBORY, SUPERIOR, SUTTON, WILLOW ISLAND, AND WOLBACH.
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