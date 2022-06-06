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High Point Enterprise

High Point Central holds commencement

By ENTERPRISE STAFF
High Point Enterprise
High Point Enterprise
 4 days ago
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HIGH POINT — High Point Central High School held commencement ceremonies for its class of 2022 on Saturday, June 4, at the Greensboro Coliseum.

The class of 2022 are:

Daniela Abarca-Castillo, Maya Nidal Abdelaziz, Maritza Acevedo-Parra Arissa, Iman Acosta Juan Jose Aguilar-Bejarno, Esmeralda Aguilar-Sanchez, Lilian Esperanza Alarcon Arias, Landon Joshua Albright, Roberto Eleazar Aleman, Brandysha Lachelle Curtis Alford;

Ahmer Ali Moheylam Awadalla, Ali Hamza Aminua Alkadir, Queen-La’lah Malikah, Allah Felipe Alvarado, Diaz Edwin Alvarez Aguilar, Edulenny Elizabeth Amaro Santos, Okikioluwa Rachael Anani, Isaiah Malik Anders, Jackson Mcclellan Angel, Ana Cristina Arellano Ramirez;

Christy Arphai, Rabail Asghar, Jarius Daquan Ashford, Obed Avila-Mendoza, Jordan Baca Contreras, Sarah Katherine Barbour, Romina Andrea Bastias, Enjole’ Asti Bates, Jemia Michelle Beckwith, Kelin Yareli Benitez, Reyes Semaj Edward Booker, Lee Latrail Bostic; Trace William Bostick, Austin Michael Bradford, Leah Noel Bradley, Oliver Fracis Carter Briggs, Arianna Kayla Brisbon, Jonah Xavier Dakota Brooks, Erin Latess Brown, Kayla Elyse Brown, Spencer Evan Burton, Hunter Brice Busick, Andrew Chandler Byrd, Tyanna Michelle Calhoun; Jamielee Canales-Lopez, Lance Isaac Capps, Victoria Alejandra Cardona-Luna, Justin Lee Cardwell, Tamerea Shavonne Carroll-Bosier, Damien Terrell Carter, Ja’Nasha Shanequa Carter, Tristen Shane Carter, Dylan Zamanii Tajai Soloman Carter, Emma Cassidy Cecil; DyQuavion JaShard Chatman, Devine Emanuel Clark, J’Torion Andreaous Cochrane, Khalayah Arianna Cochrane, Alley Culler Combs, ZaQuan Markell Conyers, Michael Alexander Cook, TaQurious Quanteze Cook, America Corona, Tiffany Marie Courtot, Maritza Cruz-Martinez; Beck Davidson Dallas, Ashya Machelle Dalton, Davis Young DeLille, Harley Alexis-Rose Dial, Daniel Alexander Dilworth, Damies Lee Dodson, Adriana Marie Dolz Amoit, Alexander Echeverria Garduno, Ei Ei, Payton Lynn Embler, Rachel Caroline Eskew; Jihad Lasaan Ezekiel, Kamal Sincere Felton, Steven Efrain Ferrufino, Alison Iliana Flores, Lopez Gregory Stephen Floyd, Gabriel August Fousek, Harley Nicole Frazier, Alijah Tta Shawn Frost, Mia Michelle Fuentes, Jermae Rasheen Fullard, Bu Gay, London Tamia George; Jeffreka Mona Gilbert, Asmerom Okubay Goitom, William Lee Gomez, Mayahuel Magdalena Gonzalez, Carmona Emily Barbara Gonzalez, Requena Jayden Ziare Griffin, Joshua Harris Grissom, Sunil Gurung, Monisha Gurung, Janiya Amani Gwinn, Anjolee Marie Hairston;

Jordan Noel Hall, Katelyn Adare Hall, Aaron Avery Harmon Zandra Shari Harris, Evelyn Kate Harrison, Robert Ethan Hays, Mackenzie Paige Hedrick, Olyvia LaChelle Heilig, Benny Hernandez-Pacheco, Cesar Gabriel Hernandez Benitez, Rayshawn James Hill; Richard George Hill, Domonic Tye Hilton, Miarr Ral Hla, Lydia Grace Hodges, Olivia Rose Horton, Jacob Mark Howard, Julia Grace Howard, Harry Slade Howell, Cedric Donnell Hudson, Tamara Kay Hudson, Jasaon Alaniz-Ibarra, Sabrina Ahmed Ibrahim, Sabo Adole Ichapi; Jikerrian O’Cean, Isaac Angelique Ishimwe, Dylan Wayne Landon, Isom Branden Jamal Jackson, Da’Shawn Marquious James, Estrella Mareli, Jarquin Alvarez, Nyiramugisha Jeannette, Isaiah Wayne Jimenez, Amritpal Singh Johal, Jacob Wesley Johnson; Jaden Lamont Johnson, Zyquan Tylek Johnson, Parren Dearies Johnson, Ka Xuong, Darelsalam Abdelmagid, Ibrahim Karama, Louis Patrick Kattenfeld, Mary Alice Iyania Kearse, Maryon Aliseya Kearse, John Phillip Kennett, Amara Khan, Arisha Wajahat Khan; Ibrahim Ahmed Khan, Muhammad Salman Khan, Zulkifal Khan, Daniel Wekesa Khisa, Anthony Janai Kindle, Faith Nicole Kindle-Smith, Raekwon Maurice Knox-Gonzalez, Nicholas John Koch, Theo H Kpuih, Roman Michael Samuel Laing, Matthew Ryan Lambeth; Harry Cameron Lawson, Breanna Lanee Leach, Andrew Josef Lee, Emmanuel Michaya Lemi, Tyrin Milan Little, Ellic Arrington Locklear, Adam Christopher Louya, Nancy Luna-Gomez, Donovan Maurice Manigault, Sha’norra Shantelle Manning, Jarvis Arlie Marshall; Amiliyanna Lea Martin, Erica Martina Martinez, Yvette Alondra Martinez-Octavo, Ja’Myia Nicole Matthews-Bullock, Mercedes Nicol Mayorga Mejia, Imani Michelle McInnis, Ziere O’Marion McKellar, Anaya Mary Joyce McKnight, Christopher Deshawn McRae, Valerie Nicole Mendoza; Melvin Andres Meneses-Medina, Charles Matthew Miller, Skylar Mikhal Miller, Alexander Samuel Calliste Mills, Anthony Shannon Harper Mills, Janiya Shealdene Mitchell, Zaqer Mohammad, Hanan Basim Mohammed, Gavon Gilbert Moore, Sharitzy Moreno-Rodriguez; Brinaja Jahmir Moss, Warisha Muhammad, Anna MacKenzie Myers, Kashif Ahmad Nadeem, Soc Phi Neang, Rachel Neri-Moreno, Kaci Ryan Newton, Emma Carlisle Niebauer, Macaiah Nicole Nwabueze, Liliana Faith Ogunyemi, Yoselin Olmedo Velazquez, Miles Spencer Orrell; Kelly Aileen Ortiz, Sterlin Norvon Owens, Kelly Arianna Palacios Gomez, Mariela Paredes, Alexandria Lee Pate, Day Wah Paw, Trevon Deshawn Payne-Lucas, Adam James Peacock, Olivia Anne Perez, Vilayvanh Phanhvanh, Hayden Joseph Pickett, Jacob Allen Pitt; Jalen Michael Pitt, Sania Destinee Ray, Ethan Blake Reed, Abdul Rehman, Carolina Andrea Rendon, Lourdes Maribel Reyes-Cabrera, Ana Ludibeth Reyes-Cabrera, Steven DeAntwan Rhoades, Lauren Nicole Rhodes, Tyquan Terrell Riddle, Mya Loreal Robison; Alexis Rocha-Zamora, Lissett Rodriguez, Mariela Rodriguez, Alanis Mary Rodriguez Vega, Jesus Rafael Rodriguez-Nieto, Deysi Romero, Carlos Jafet Romero-Ramirez, Jordan Felipe Romo, Sara Rosales-Cortes, Fasihoannette Renee Rush; Jeovanni Ronaldo Santillan-Deras, Summer Lynn Sayers, Jayah Da’Maris Shannon, Milton Anthony Simmons, Alaina Nicole Smith, Caleb Jamariel Smith, Joseph Pennell Smith, Keshaun Lamont Smith, MacKenzie Renee’ Smith, Makayla Denise Smith, Taylor Grace Smith; William Sidney Smith, Michael Nazel Smith, Phillip Warren Sojka, Ryan Saige Soundara, Emily Nicole Spencer, Briana Nicole Stotts, Abigail Rose Sutherby, Jacob Nathaniel Taylor, Musse Alem Tekle, Haya Haidar Thamer, Chan Cung Thang, Reginald Jaquezz Thomas; Ralph Merone Tilus, Silas Emmanuel Timmons, Luis Angel Torres, Pablo Noe Torres, Josh Oyaxis Tovar, Israel Tovar-Martinez, Ryan Nicholas Townsend, Aaron Trujillo, Norbert Tuyishime, Angelique Uwambaye, Harry Pother Vargas Ayala, Warner Grace Vaughan; Shelsea Ivette Velazquez, Armante Vauss Walker, Da Wee, Aidan Louis Weyandt, Christian Timothy White, Heavenly Amore White, Kiaya Winifred White, Cristiana Marie Whitworth, Joshua Barak Williams, Christian Xavier Williams-Ragan, Kayla Larae Wilson; Charles Lyndon Winther, Maurice Joel Wooden, O’Mar DeSean Wynn, Muneeba Zaman, Christian Zamora-DeLeon and Deyri Roxana Zuniga Reyes.

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