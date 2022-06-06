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Saint Lucie County, FL

Tornado Warning issued for St. Lucie by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-06 18:13:00 EDT Expires: 2022-06-06 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If...

alerts.weather.gov

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Flood Advisory issued for St. Lucie by NWS

Effective: 2022-06-10 16:23:00 EDT Expires: 2022-06-10 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: St. Lucie FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Florida, including the following counties, Indian River, Okeechobee and St. Lucie. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 433 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1.5 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Port Saint Lucie, Walton, Fort Pierce, Vero Beach, Indrio, White City, Vero Beach South, Fort Pierce Inlet, Saint Lucie Nuclear Power Plant, Jensen Beach, Treasure Coast Airport, Fort Pierce North, Lakewood Park, Fort Pierce South, Saint Lucie Village, Vero Beach Highland, Saint Lucie West, Queens Cove, Pointe West and South Beach. - http://www.weather.gov/safety/flood
SAINT LUCIE COUNTY, FL
weather.gov

Severe Weather Statement issued for St. Johns by NWS

Effective: 2022-06-10 14:40:00 EDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: St. Johns THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EAST CENTRAL ST. JOHNS COUNTY IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning has been cancelled.
ENVIRONMENT
weather.gov

Flood Advisory issued for Indian River, Okeechobee, St. Lucie by NWS

Effective: 2022-06-10 14:40:00 EDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Indian River; Okeechobee; St. Lucie FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Florida, including the following counties, Indian River, Okeechobee and St. Lucie. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 433 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1.5 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Port Saint Lucie, Walton, Fort Pierce, Vero Beach, Indrio, White City, Vero Beach South, Fort Pierce Inlet, Saint Lucie Nuclear Power Plant, Jensen Beach, Treasure Coast Airport, Fort Pierce North, Lakewood Park, Fort Pierce South, Saint Lucie Village, Vero Beach Highland, Saint Lucie West, Queens Cove, Pointe West and South Beach. - http://www.weather.gov/safety/flood
INDIAN RIVER COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Ascension, Livingston, St. John The Baptist, Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-06-10 14:40:00 CDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Ascension; Livingston; St. John The Baptist; Tangipahoa THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN ST. JOHN THE BAPTIST...NORTHEASTERN ASCENSION...SOUTHEASTERN LIVINGSTON AND SOUTH CENTRAL TANGIPAHOA PARISHES IS CANCELLED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. However small hail, gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for southeastern Louisiana.
ASCENSION PARISH, LA
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City
Lakewood Park, FL
State
Florida State
Local
Florida Cars
County
Saint Lucie County, FL
City
Melbourne, FL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Acadia, Allen, Evangeline, St. Landry by NWS

Effective: 2022-06-11 09:00:00 CDT Expires: 2022-06-10 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 900 PM CDT for central and southwestern Louisiana. Target Area: Acadia; Allen; Evangeline; St. Landry Strong thunderstorms will impact portions of southern Evangeline, northeastern Acadia, central St. Landry and east central Allen Parishes through 430 PM CDT At 342 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ville Platte to 6 miles south of Bond. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Opelousas, Eunice, Ville Platte, Church Point, Mamou, Port Barre, Washington, Chataignier, Prairie Ronde, Savoy, Duralde, Lawtell, Swords, Richard, Reddell and Grand Prairie. This includes Interstate 49 between mile markers 16 and 32. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ACADIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Acadia, Iberia, Jefferson Davis, Lafayette, St. Landry by NWS

Effective: 2022-06-10 16:15:00 CDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Vermilion SEVERE THUNDERSTORM WATCH 344 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 8 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA LAFAYETTE ST. MARTIN ST. MARY IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, BAYOU VISTA, BERWICK, BRANCH, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, CHURCH POINT, CROWLEY, EUNICE, FORKED ISLAND, FRANKLIN, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, KAPLAN, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAWTELL, MEAUX, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, RAYNE, RICHARD, ROANOKE, ST. MARTINVILLE, STEPHENSVILLE, TOPSY, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA

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