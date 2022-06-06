Tornado Warning issued for St. Lucie by NWS

Effective: 2022-06-10 16:15:00 CDT Expires: 2022-06-10 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; St. Landry; St. Martin; St. Mary; Vermilion SEVERE THUNDERSTORM WATCH 344 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 8 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA LAFAYETTE ST. MARTIN ST. MARY IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA JEFFERSON DAVIS VERMILION THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, BAYOU VISTA, BERWICK, BRANCH, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, CHURCH POINT, CROWLEY, EUNICE, FORKED ISLAND, FRANKLIN, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, KAPLAN, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAWTELL, MEAUX, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, RAYNE, RICHARD, ROANOKE, ST. MARTINVILLE, STEPHENSVILLE, TOPSY, AND WELSH.
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