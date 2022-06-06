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Morgan County, AL

Deputies investigate shooting in Massey area

By Rebekah Yancey
Hartselle Enquirer
 4 days ago

The Morgan County Sheriff’s Office said there are no known injuries from an alleged shooting in the Massey community in south Morgan County June 1. Sheriff’s spokesman Mike Swafford said a homeowner near McKendree...

hartselleenquirer.com

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