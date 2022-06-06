ContributorsPublishersAdvertisers
Carteret County, NC

Carteret Court Docket - June 7

carolinacoastonline.com
 2 days ago

Cover picture for the articleNO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252. SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252. 2 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909. FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909. ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909. 3 AMAYO-TZOMPAXTLE,GABRI SPEEDING 053/35...

www.carolinacoastonline.com

Comments / 0

Related
carolinacoastonline.com

Robert Bergman Jr., 38; no service

Robert “Bobby” Bergman Jr., 38, of Newport, passed away Friday, June 3, 2022, at his home. Bobby was born on July 7,1983, in Havelock, to Robert and Jean Bergman. He honorably served in the US Navy and was deeply disciplined. Several of his hobbies was skateboarding and fishing. Bobby loved nothing more than to shoot pool whenever he had the chance. Without a doubt he was a loving son and will be deeply missed.
NEWPORT, NC
carolinacoastonline.com

Frederick Rowe, 80; service June 11

Frederick “Fred” Rowe, 80, of Newport, passed away Thursday, June 2, 2022, at ECU Health Beaufort Hospital in Washington. His service will be held at 1p.m., Saturday, June 11th, at Munden Funeral Home, officiated by Pastor Karl Zorowski. Interment will follow at Greenwood Cemetery. The family will receive friends from 6p.m. until 8p.m., Friday, June 10th at Munden Funeral Home. For those unable to attend, the service can be viewed through his obituary page on Munden Funeral Home’s website. The service will remain on the Funeral Home website for 90 days.
NEWPORT, NC
carolinacoastonline.com

William Simmons, 82; service June 9

William Simmons, 82, of Beaufort, died Sunday June 5, 2022, at Carteret Health Care. A funeral service will be held at 1:00pm on Thursday, June 9, 2022, at Mt. Tabor Missionary Baptist Church. Burial will follow at Carteret Memorial Gardens. The family will receive visitors at 12:00pm, prior to the funeral.
BEAUFORT, NC
carolinacoastonline.com

Deborah Willis, 69; service June 13

Deborah Morton Willis, 69, of Gloucester, passed away Monday, June 6, 2022, peacefully at home. Her funeral service will be held at 11 a.m., Monday, June 13th, at Munden Funeral Home. Interment will follow at Gethsemane Memorial Park. The family will receive friends from 6 p.m. until 8 p.m., Sunday, June 12th, at Munden Funeral Home.
MOREHEAD CITY, NC
RELATED LOCAL CHANNELS
Carteret County, NC
Government
County
Carteret County, NC
City
Madison, NC
City
Camden, NC
carolinacoastonline.com

Area Death Notices - June 6, 7 & 8

On June 6, 2022, Brooksyne "Jo" Price Mullis left this earthly life to join her Lord and Savior, Jesus Christ in eternal life. She leaves behind a legacy in her family and work that will forever impact the life of many. Her funeral service will be held at 1 p.m., Thursday, June 9th, at Munden Funeral Home. The family will receive friends an hour prior to the service.
NEWPORT, NC
carolinacoastonline.com

Kathie Hoffman, 69; service June 11

Kathie Hoffman, 69, Beaufort, loving wife, mother and grandmother passed away on Saturday, June 4, 2022, at Carteret Health Care, Morehead City. A celebration of life service will be held 11:00 am, Saturday, June 11, 2022, at St. Paul's Episcopal Church with Pastor Tammy Lee officiating. Kathie formerly owned Paper...
BEAUFORT, NC
carolinacoastonline.com

Lorie Lenhart, 56; service later

Lorie L Lenhart, 56, of Morehead City, passed away on Friday, May 27, 2022, at ECU Health/Vidant Heart & Vascular. Lorie is survived by her father, James; sister, Tammy, of Morehead City; and the love of her life, Delaney Cox of Newport. Lorie is preceded in death by her sons,...
MOREHEAD CITY, NC
carolinacoastonline.com

Doloris Barbour, 68; service June 11

Doloris Barbour, 68, of Newport, died Monday, June 6, 2022, at her home. Her memorial service will be held at 5 p.m., Saturday, June 11th, at Munden Funeral Home. She will be laid to rest at Gethsemane Memorial Park. Arrangements by Munden Funeral Home & Crematory in Morehead City, NC....
NEWPORT, NC
IN THIS ARTICLE
#Reckless Driving#Politics Courts#Politics State#District Court#Alvarado#Amayo Tzompaxtle#Angeltorres#Leovigildo#Shanice#Ardecki#Arias#Alex
carolinacoastonline.com

Cynthia Allen, 71; service June 9

Cynthia “Cindy” Terrell Allen, 71, of Carolina Beach, passed away on Saturday, June 4, 2022, at the Lower Cape Fear Hospice Center in Wilmington. A graveside service will be held at 2 p.m., Thursday, June 9th, at Cedar Grove Cemetery in Newport, officiated by Rev. John Ben Thompson Jr. For those unable to attend, the service can be viewed through her obituary page on Munden Funeral Home’s website. The service will remain on the Funeral Home website for 90 days.
NEWPORT, NC
outerbanksvoice.com

Christie Palmer of Elizabeth City, May 28

Christie Nicole Hill Palmer of Elizabeth City, NC died at her residence on Saturday, May 28, 2022. Christie was born in Elizabeth City, NC on February 3, 1976 to Carroll Wayne Hill and Brenda Louise Jordan Hill. She is survived by two sisters; Ann Twine (David) of South Mills, NC...
ELIZABETH CITY, NC
carolinacoastonline.com

Larry Warren, 89; service later

Larry Grayson Warren, 89, of Emerald Isle, NC, passed away unexpectedly on May 24, 2022. He was a devoted and loving husband, father, and Papa. He served his country in the Army during the Korean War. Before and after his service, he was an employee of Burlington Textile. Eventually, he established his own Consulting business, Grayson Textile Services up until 1972 when he took full retirement. This enabled him time to spend with his family, take trips, go fishing, clamming, crabbing and take rides on his boat. It allowed him time to go drink coffee with "BP Coffee Club", working on projects in his shop and just doing things outside.
EMERALD ISLE, NC
carolinacoastonline.com

Lois Cannon, 81; service June 11

Lois “Tootsie” Cannon, 81, of Beaufort, passed away Sunday, June 5, 2022, at Carteret Health Care. Her graveside service will be held at 11a.m., Saturday, June 11, at Tuttles Grove Cemetery in Beaufort. The family will receive friends following the service. Lois was born on December 24, 1940,...
BEAUFORT, NC
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Congress & Courts
News Break
Politics
NewsBreak
U.S. Politics
carolinacoastonline.com

Rebecca Keeter, 92; service June 12

Rebecca Ann Keeter, 92, of Morehead City, was a loving mother, grandmother, great-grandmother and friend. She passed away on June 5, 2022, at Carteret Health Care. Rebecca’s life was centered around family. She is a mother of eight children, thirteen grandchildren, and eighteen great-grandchildren. She is survived by daughter,...
MOREHEAD CITY, NC
carolinacoastonline.com

Shawn Justice, 57; service held

Shawn Rouse Justice, 57 of Morehead City, NC, passed away peacefully on Thursday, June 2, 2022. Shawn was born in Clinton, South Carolina on February 18, 1965, to the late Fred Alan Rouse and Grace Bost Rouse. Shawn was a loving wife to her late husband Jim, a devoted mother...
MOREHEAD CITY, NC
carolinacoastonline.com

Deean Burney, 62; incomplete

Deean Anne Burney, 63, of Newport, died Friday, June 3, 2022, at ECU Health in Greenville. Arrangements will be announced by Noe-Brooks Funeral Home, Morehead City, NC. Condolences and life tributes may be sent to the family at www.noebrooks.net.
NEWPORT, NC
carolinacoastonline.com

Karen Kenney, 67; incomplete

Karen M. Kenney, 67, of Newport, died Friday, June 3, 2022, at Carteret Health Care. Arrangements will be announced by Munden Funeral Home and Crematory, Inc. in Morehead City, N.C. Family and friends are welcome to submit online condolences at www.mundenfuneralhome.net.
NEWPORT, NC
WITN

Carteret County announces new director of exceptional children and new principal of White Oak Elementary School

CARTERET COUNTY, N.C. (WITN) -The Carteret County Board of Education announced Wednesday two new hires that will be filling important roles within the school system. Dr. Anita Boyd will serve as Carteret County Schools new Director of Exceptional Children and Related Services, while Dr. Crystal Howard was announced as the new principal for White Oak Elementary School.
WECT

Raw video: fire erupts from Mill Creek Apartments

Search is underway for offender who escaped confinement. Former principal says she investigated complaints against former NHCS teacher, testimony in question as civil trial approaches. Updated: Jun. 3, 2022 at 6:00 PM EDT. |. Live to VOD, 6pmFormer principal says she investigated complaints against former NHCS teacher, testimony in question...
WILMINGTON, NC

Comments / 0

Community Policy