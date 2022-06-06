Carteret Court Docket - June 7
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER. *************************************************************************************. 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252. SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252. 2 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909. FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909. ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909. 3 AMAYO-TZOMPAXTLE,GABRI SPEEDING 053/35...www.carolinacoastonline.com
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